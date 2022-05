CCOO no descarta "paros o huelgas" ante la falta de acuerdo salarial

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que su sindicato no descarta movilizaciones como "paros o huelgas" para "tensionar las negociaciones" con la patronal y conseguir un acuerdo salarial tras la ruptura de las conversaciones.

Así lo ha señalado Sordo este jueves en Pamplona ante los medios de comunicación tras una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para tratar asuntos como los efectos de la reforma laboral.

El secretario general de CCOO ha indicado que "la corresponsabilidad de la CEOE está brillando por su ausencia" y ha apuntado que la patronal pretende "cargar el peso de la crisis en el precio de la cesta de la compra" y por lo tanto "en los salarios".

Para justificar la ruptura de las conversaciones con la patronal, Sordo ha recalcado: "Durante la crisis de la pandemia hemos llegado a 12 acuerdos con la patronal, pero ahora no quieren añadir cláusulas de revisión salarial".

"No puede ser que los salarios vuelvan a pagar la crisis. Hay que prever la situación que se va a dibujar en el segundo año, con reducción de la inflación y la reducción de los precios de la energía, pero creo que no se va a dar una reducción proporcional a los precios del consumo y ahí lo que se da es el beneficio empresarial. Queremos que se distribuya ese beneficio en los salarios", ha explicado.

Sordo ha declarado: "El comercio internacional no parece que vaya a recuperar la normalidad a no ser que acabe la guerra pronto, el turismo tampoco parece que vaya a recuperar todos los ingresos. Nos falta garantizar que los salarios no pierden poder adquisitivo".

Por ello, desde Comisiones Obreras van a promover "las movilizaciones que sean necesarias. Así de tranquilo, pero así de contundente". "Ahora se trata de tensar la negociación y ojalá ese tensionamiento sirva para recuperar la corresponsabilidad de la CEOE", ha concluido.