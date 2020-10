CCOO cree que la peor política económica es una política sanitaria temeraria

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado que se esté generando en España un "dilema falso" entre las políticas sanitarias y las políticas económicas, pues ha advertido de que "la peor política económica que se puede hacer es volver a tener una política sanitaria temeraria".

En una conferencia de prensa en Cuenca, donde ha participado en el Comité Regional de CCOO Castilla-la Mancha, Sordo ha asegurado que "no hay contradicción" entre la sanidad y la economía, pues ha resaltado que "hay que contener la pandemia para recuperar cuanto antes la economía".

A raíz del rechazo de la Comunidad de Madrid al acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que supondrá el confinamiento de la capital, Sordo ha considerado que, en el momento actual, "para contener la pandemia hay que restringir en parte la actividad y la movilidad" y ha añadido: "No queda otra, en una parte de España más que en otras",

"Esto no va de intervencionismo o liberalismo, esto no va de que a nadie le apetezca paralizar o restringir la actividad de bares o restaurantes, ya vale de escuchar estupideces en este país," ha espetado Sordo, que ha asegurado que a nadie le "apetece que se tengan que tomar medidas de restricción", pero ha recalcado que "es que si no, sanitariamente va a ser peor y económicamente va a ser peor en el medio y largo plazo".

A su entender, parte de los rebrotes y el aumento de contagios que se están dando en España tienen su origen en haber "acelerado en exceso, sobre todo en algunas partes" del país la desescalada en junio y también tiene que ver, a su juicio, con que "no se han tomado medidas suficientes" ni en Atención Primaria ni en la contratación de rastreadores, y por tanto "no se han habilitado las infraestructuras sociales necesarias para hacer frente a la crisis".

"La respuesta ha sido bastante asimétrica en España, no es lo mismo la política que se ha hecho en la Comunidad Valenciana que en la Comunidad de Madrid y ahí están los resultados", ha señalado Sordo, que ha comentado que él no ha hablado directamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que desconoce si la dirección de su sindicato en Madrid ha hablado con ella porque "no es un gobierno que tenga el diálogo social en particular estima".

Con todo, ha considerado que la "estrategia política" trasciende al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se trata de "una estrategia política de fondo", pues a su modo de ver "esto ya es bastante más grave que la incompetencia que puede tener" el Ejecutivo madrileño que "no es incompetencia, que es una forma de ver la vida que lleva a tomar medidas temerarias en materia de salud pública".