CCOO condiciona su visto bueno al SMI a fijar la subida para 2022 y 2023

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este jueves que "en este momento no hay un acuerdo cerrado" en torno a un alza del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha condicionado su apoyo a la propuesta del Gobierno a fijar una senda de subida para 2022 y 2023.

En rueda de prensa para presentar su próximo Congreso Confederal, el líder de CCOO no ha querido manifestarse respecto a la propuesta de subida del SMI de 15 euros, hasta los 965 euros, tal y como han confirmado a Efe fuentes conocedoras de las negociaciones.

Esta propuesta, adelantada por la Cadena Ser, se aplicaría desde el 1 de septiembre y contaría con el respaldo de los sindicatos, pero no de la patronal que ha venido expresando su rechazo a un incremento del SMI en la actual coyuntura.

"No hay aún acuerdo porque estamos pasando papeles y porque la subida del SMI no está ligada a la senda de hitos para 2022 y 2023", ha dicho Sordo, quien ha añadido que "de eso depende que se cierre o no el acuerdo a lo largo del día de hoy".

Para Sordo, la subida del SMI para los cuatro últimos meses de este año debe ir acompañada de un compromiso por parte del Gobierno para llevar los sueldos más bajos hasta los 1.000 euros en 2022 y alcanzar el 60 % del salario medio en 2023, con una cuantía que deberá ser calculada en ese momento.

"Si no se expresa esa voluntad, el acuerdo solo en 2021 no se produciría", ha dejado claro Sordo, quien ha pedido al Gobierno "que especifique de forma nítida la voluntad de concretar una senda de subida" si quiere llevar a cabo el incremento con la firma del sindicato.

La ausencia de la CEOE en estas conversaciones finales para subir el SMI "no es un buen precedente, pero nadie puede vetar las mesas de diálogo social", ha considerado Sordo.

A su juicio, la patronal deberá "extraer conclusiones de la actitud que ha tenido en esta negociación", ha dicho Sordo, quien no considera que esta situación pueda "contaminar" el resto de mesas de diálogo social abiertas para consensuar una prórroga de los ERTE, la reforma laboral o avanzar en medidas en materia de pensiones.