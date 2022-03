CCOO: "Bajar impuestos no es la solución, porque no bajarán los precios"

El secretario general confederal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho este jueves que ante el "momento muy delicado y de amplias incertidumbres" que atraviesa España, "bajar impuestos no es la solución, porque eso no bajará los precios, solo mejorará los beneficios empresariales".

En este sentido, ha pedido en Cartagena al Gobierno y a los agentes sociales y políticos "altura de miras para interpretar lo que puede venir" y ha explicado que "España necesita recursos para la reconstrucción" después de la pandemia de coronavirus, por lo que bajar los impuestos de forma generalizada "sería un disparate".

No obstante, se ha mostrado partidario de bajadas de impuestos "de forma temporal" para paliar "situaciones coyunturales y urgentes", como la subida de precios de la electricidad y de los carburantes, o la aplicación de un IVA superreducido para determinados productos de primera necesidad.

Por ello, ha pedido al Gobierno que vigile la "especulación de precios" de los bienes básicos, ya que con el argumento de un supuesto riesgo de desabastecimiento se están subiendo los de productos que se compraron hace semanas, como el aceite de girasol, cuando no se había iniciado la guerra en Ucrania.

Ha destacado que "una política de contención de precios facilitaría muchísimo llegar a un acuerdo salarial que, no obstante, no puede ser un proceso de devaluación de salarios", por lo que ha abogado por reactivar las cláusulas de revisión salarial en los próximos convenios colectivos para que no haya pérdidas de poder adquisitivo.

Ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en una asamblea de delegados sindicales sobre la nueva reforma laboral, en la que ha explicado la convocatoria de movilizaciones en toda España el próximo 23 de marzo para contener los precios de la energía.

Al respecto, ha indicado que esta convocatoria, que cuenta con el respaldo de sindicatos, organizaciones de autónomos, consumidores y vecinales, tiene una doble vertiente ya que además de reivindicar quiere servir de apoyo a la propuesta del Gobierno de España ante la Unión Europea para modificar la fórmula de cálculo de los precios energéticos.

Ha defendido la necesidad de que España gane en autonomía energética, ya que "Europa no puede depender de energías externas ni de países como Rusia y otros escasamente democráticos".

Cree que España podría emplear fondos europeos de recuperación poscovid Next Generation "para acelerar el proceso de cambio en el modelo energético e impulsar las renovables", así como aprovechar las circunstancias de la guerra en Ucrania para canalizar el flujo de gas procedente del Magreb de forma que se pueda abastecer desde España al resto de la UE.