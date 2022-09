La CCMA aplica su libro de estilo a productoras externas tras los hechos del 'Faqs' de TV3

Estudia limitar la entrada de acompañantes y que cumplan el protocolo contra el acoso

El director de TV3, Sígfrid Gras, ha explicado que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) obliga ahora a las productoras externas a cumplir su libro de estilo tras la discusión del diputado Francesc de Dalmases (Junts) con la subdirectora del programa 'Faqs' tras una entrevista del 9 de julio a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Durante su comparecencia este viernes en la comisión de control de la CCMA en el Parlament, ha asegurado que es una de las medidas que han impulsado, entre otras, para evitar que esos hechos se repitan, aunque ha considerado que fueron "hechos aislados y que no pasan habitualmente".

Según Gras, no se aprueba así ningún contrato con una productora externa que no diga que sus invitados deben cumplir el libro de estilo, y ha añadido que también están estudiando la entrada de acompañantes y que éstos deban cumplir el protocolo contra el acoso.

También ha remarcado que estudian otras medidas, que abordarán con los comités de empresa y comités profesionales en reuniones que empezarán en los próximos días.

Ante ello, el director de TV3 ha defendido que han reaccionado con celeridad, teniendo en cuenta que los hechos tuvieron lugar hace dos meses.

"DISCUSIÓN Y GRITOS"

Según Gras, tras la entrevista a Borràs hubo "una discusión y gritos fuera de plató" entre Dalmases, que estaba con otras tres personas, y la subdirectora del 'Faqs', y que cuando la dirección de TV3 lo supo se puso a disposición del director del programa, Pere Mas, que les comunicó que no interpondrían entonces ninguna queja.

Fue entonces cuando la CCMA encargó un informe interno que criticó la actitud de Dalmases y pidió la versión también de la productora del programa, El Terrat, y de Dalmases: la productora aseguró que el diputado "gritó y cogió del brazo a la periodista para encerrarla", mientras que el diputado lo negó y enmarcó la discusión en un contexto de discrepancia entre personas que se conocían desde hace tiempo.

El director de TV3 ha explicitado que no había ningún trabajador de la televisión pública dentro de la sala de la discusión ni había cámaras dentro, pero que personas que estaban cerca aseguraron oír "gritos".

"Nuestra voluntad es que haya máxima transparencia", ha defendido Gras, que ha justificado que lo ocurrido son hechos aislados porque no han detectado más casos tras hablar con directores de otros programas.

UN HECHO ANTERIOR

También ha comparecido el director de ACN, Iu Forn, que ha destacado que no puede informar sobre los hechos del 'Faqs' porque no trabajaba en el programa y no estaba en Catalunya.

Sí ha explicado que cuando se publicó la discusión le llamó de un periodista de la agencia y le comunicó que saldría una segunda información sobre otros hechos "alrededor de las elecciones catalanas" de 2021.

Forn, que ha asegurado que hubiera preferido comparecer en la comisión para explicar el proyecto de la ACN, ha explicado que él habló con el periodista y le dijo haber vivido "intimidaciones sostenidas en el tiempo" por parte de Dalmases.

"Pregunté si tenía constancia de lo que él afirmaría en esta pieza periodística para protegerlo. Me dijo que tenía mensajes de SMS. Tengo que creer a mi gente y salió esta información", ha subrayado.

En su comparecencia, Dalmases ha negado que antes de los hechos del 'Faqs' se hubieran dado situaciones similares.

GRUPOS

La socialista Rocío García ha lamentado que se den casos de supuesta coacción a periodistas y espera que sean aislados; por Vox, Alberto Tarradas ha asegurado que el caso de Dalmases "demuestra cómo el separatismo se cree que puede controlar lo que pasa" en los medios, y el 'cupaire' Xavier Pellicer ha cuestionado que sean casos aislados.

Por parte de los comuns, a la diputada Susanna Segovia le sorprende que "el protocolo de abuso no se aplicara a todas las personas que entran en TV3 cuando en el Parlament se le aplica a todo el mundo que está dentro"; y Anna Grau (Cs) ha lamentado que se produzcan presuntas coacciones a periodistas.

Francesc Ten (Junts) no ha querido preguntar a la espera de escuchar la intervención de Dalmases; la popular Lorena Roldán cree que hay opacidad y secretismo en torno al caso, y Raquel Sans (ERC) ha pedido proteger el trabajo de los periodistas y "convocar cuanto antes" la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament para saber si Dalmases vulneró el código de conducta.