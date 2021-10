Cataluña pide desvincular traspaso de Cercanías de negociación presupuestaria

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios desvincular el traspaso de Cercanías de la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2022 "voten lo que voten".

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament en respuesta a una pregunta de la portavoz de JxCat, Mònica Sales, sobre infraestructuras ferroviarias.

Puigneró ha emplazado a los grupos parlamentarios a que "se comprometan" a que el traspaso de Cercanías "sea una realidad", y es en este contexto que ha pedido no vincularlo a la negociación de las cuentas de 2022 sino hacer de ello "una voluntad política de todos".

"Quiero creer que no es un tema ni de incapacidad ni de incompetencia, por tanto tiene que ser un tema de no voluntad política. Ya que no lo quiere hacer el Estado, nosotros queremos asumir el reto de gestionar las Cercanías en Cataluña", ha apuntado el vicepresidente catalán.

Este martes, el Govern aprobó destinar 65 millones de euros para la adquisición y mantenimiento de los nuevos trenes que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) utilizará a partir de 2024 en el servicio de Cercanías entre Lleida y Manresa (Barcelona), que hasta esa fecha seguirá operando Renfe.