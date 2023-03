Cataluña cree que competencia fiscal de Madrid le afecta poco en Patrimonio

La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, ha asegurado este miércoles que el llamado 'dumping fiscal' o competencia desleal que a su entender practica la Comunidad de Madrid "no tiene una afectación significativa" entre los grandes contribuyentes que pagan el Impuesto de Patrimonio en Cataluña.

En una rueda de prensa para hacer balance del último plan de prevención del fraude fiscal de la Generalitat, Mas ha añadido que en algunos tramos de este impuesto los contribuyentes crecen "el doble" en Cataluña que en la Comunidad de Madrid a pesar de que esa comunidad el impuesto lleva años bonificado al 100 %.

Mas ha asegurado que la Generalitat no dispone de estimaciones de cuál sería su nivel de recaudación si Madrid no tuviera bonificado al 100 % Patrimonio, pero ha añadido: "No observamos que este 'dumping fiscal' tenga una afectación significativa".

NUEVO ESCENARIO TRAS EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

En la misma línea, la secretaria de Hacienda de la Generalitat, Marta Espasa, ha apuntado que la entrada en vigor del impuesto estatal a las grandes fortunas -a principios de este 2023- "reduce el incentivo" para una deslocalización ficticia o real a otras comunidades autónomas.

"Con el impuesto sobre las grandes fortunas se pone un suelo (tributario) y ya no tendría mucho sentido la deslocalización (desde Cataluña) hacia otras comunidades", ha dicho Espasa, que ha añadido que "no se reducido el número de contribuyentes con grandes patrimonios", sino que Cataluña "ha tenido incrementos importantes" en Patrimonio a lo largo de los últimos años.

En este sentido, el gobierno catalán aprobó en diciembre un decreto para elevar el Impuesto de Patrimonio en Cataluña e igualarlo así al nuevo impuesto a las grandes fortunas creado por el Gobierno español y no perder 12 millones adicionales de recaudación.

CRECE UN 72 % EL FRAUDE AFLORADO POR DESLOCALIZACIONES FICTICIAS

La Generalitat ha desvelado este miércoles que el año pasado la ATC practicó 24 liquidaciones por casos de deslocalizaciones fiscales ficticias, con las que afloró 49,41 millones de euros, un 72 % más que en 2021.

Este número incluye 14 casos de deslocalizaciones ficticias al extranjero por 44,95 millones de euros y otros 10 casos de deslocalizaciones ficticias a otras comunidades autónomas -entre ellas Madrid o Andalucía, por ejemplo- con las que se afloraron 4,45 millones más.