Cataluña se coordinará con Gobierno para intentar revertir cierre de Nissan

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha avanzado este jueves que hará "todo lo que esté en sus manos" para evitar el cierre de las plantas catalanas de Nissan, y ha apelado al Gobierno a la unidad institucional para intentar "revertir" esta decisión.

En una rueda de prensa telemática junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y los consellers Àngels Chacón (Empresa) y Chakir El Homrani (Trabajo), el Govern catalán ha querido transmitir el mensaje de que no da la decisión por "definitiva" y que hará lo posible por evitarla.

En esta línea, Torra ha explicado que ha hablado este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para activar "todos los mecanismos" necesarios para intentar "revertir" el cierre, y ha avanzado que los departamentos de la Generalitat implicados en esta crisis industrial se coordinarán con los diferentes ministerios para "actuar de manera decidida" ante el "grave problema que se nos presenta".

Torra ha tildado la decisión de Nissan de "injusta" y de mala noticia, mientras que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha anunciado, por su parte, la creación de una oficina técnica con el fin de trabajar para evitar el cierre de estas instalaciones industriales.

El también conseller de Economía ha pedido "implicación" del Gobierno en este proceso, aunque se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se "volcará" en esta estrategia.

Tanto Torra como Aragonès han apelado a la unidad de las Administraciones ante el anuncio del cierre de las plantas catalanas de Nissan, y Torra ha mencionado el Mobile World Congress como ejemplo del clima de unidad que plantea en estos momentos.

"Es el momento de sumar, de ir todos juntos para evitar lo que sería un perjuicio enorme", ha dicho el presidente catalán, que ha recordado que están en juego 25.000 empleos, y ha querido subrayar que el Govern estará "al lado" de los empleados de Nissan y de sus empresas proveedoras.

La Generalitat ha recibido la noticia esta mañana en una reunión con la dirección de Nissan en Europa y esta tarde se reunirá con los comités de Nissan y con los sindicatos y las patronales catalanes.

Aragonès ha dicho que aunque Nissan da la decisión por definitiva, el Govern no lo ve así. "Unas plantas no se cierran de un día para otro. Hay un proceso de negociación. Insistimos en la decisión de que reconsideren su situación", ha subrayado.

"Combatiremos esta amenaza con toda la determinación", ha dicho Torra, mientras que Aragonès ha asegurado que el coste del cierre de las plantas catalanas de Nissan, entre ellas la de la Zona Franca de Barcelona, será una cuestión "importante" de cara a intentar revertirla.

Preguntado por la actitud del Gobierno central, Torra ha evitado cualquier polémica y ha apelado al consenso institucional. "Ahora necesitamos mirar hacia delante". Lo más importante son los 25.000 trabajadores y sus familias". "Es el momento de sumar todas las fuerzas", ha dicho.

Tanto Aragonès como Chacón han asegurado que Nissan ha recibido 25 millones en ayudas públicas en los últimos 15 años, y la consellera ha defendido las gestiones a todos los niveles hechas por la Generalitat para intentar mantener las plantas.

Por otra parte, Aragonès no ha aclarado qué parte de la ampliación del presupuesto de la Generalitat para 2020 se destinará al sector de la automoción, pero ha dado por supuesto que este sector será prioritario.

Tanto Torra como Aragonès han dicho también en la comparecencia que cuentan con que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, propietario de los terrenos donde está asentada Nissan, colaborará igualmente en el objetivo de evitar esta crisis industrial, al tiempo que han apelado a la unidad con los ayuntamientos afectados.

Aragonès ha asegurado que en un contexto como éste se ven "los costes de no tener centros de decisión en Cataluña" o de no tener capacidad de decisión sobre infraestructuras como el Corredor Mediterráneo o el Puerto y el aeropuerto de Barcelona, pero no ha querido ir más allá.

La titular de Empresa, Àngels Chacón, ha vertido las palabras más duras contra Nissan, a la que ha reprochado el "menosprecio" mostrado hacia la Generalitat y ha denunciado su política "errática" antes de agregar: "No puede ser que los proyectos de inversión extranjera tengan fácil irse cuando consideren".

También Aragonés ha subrayado que la marcha de la compañía de Cataluña no puede hacerse "sin más". "Hace falta que asuma su responsabilidad", aunque ha insistido en que es momento de "ir a buscar recursos donde haga falta" para evitar la pérdida de estas plantas y de encontrar "salidas de futuro". EFE

