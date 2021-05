Castilla y León advierte de que el lobo "está en una expansión desordenada"

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este miércoles en León que "el lobo está en una expansión desordenada y ha colonizado territorios del sur de la península".

Por eso, en el marco de la mesa redonda sobre 'La ganadería y el lobo' organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, ha confesado no entender que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quiera impedir una gestión cinegética de la especie que, "al margen de ser necesaria para la ganadería, es clave para la lucha contra los incendios forestales".

"Hacen oídos sordos y se alejan del camino de la sensatez como si el campo fuera un parque temático al que ir los fines de semana", ha añadido.

"Pretenden crear un conflicto entre el medio urbano y el rural y no se defiende la cultura del lobo atacando la vida de los pueblos. Es una infamia, una aberración jurídica, que no descarto que termine en los tribunales porque no se sostiene por ningún lado", ha apostillado.

Con estas palabras, Suárez-Quiñones ha descrito la situación creada en España tras cambiar el estatus legal de una especie que deja de ser cinegética al norte del río Duero, donde aumenta su grado de protección al máximo.

"Es incomprensible y una traición a los intereses de Castilla y León por razones puramente ideológicas, cuando nosotros hemos hecho distintos planes de gestión para determinar, desde el punto de vista científico, un estado de conservación favorable", ha dejado claro el consejero antes de hablar de un cupo de extracción de 113 ejemplares al año que, en la práctica, se cumple en un 55 por ciento.

"Se cazan en torno a la mitad", ha explicado, y ha dicho que se ha pasado de una población de 400 lobos en la década de 1980 a unos 2.000 en la actualidad, con 179 manadas identificadas en Castilla y León.

El presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Elías F. Rodríguez Ferri, ha recordado que las comunidades autónomas del norte han mostrado recientemente en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente su oposición a la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre).

"En España hay en la actualidad unas 300 manadas que suman cerca de 2.000 ejemplares", ha señalado para, a renglón seguido, advertir de las "pérdidas millonarias" ocasionadas cada año por los ataques al ganado.

La sobrepoblación de esta especie canina salvaje puede ser, en palabras suyas, "un grave problema", y ha abogado por ello por su control para la prevención de enfermedades que pueden ser transmitidas a la ganadería o incluso al ser humano.