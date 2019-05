Castilla-La Mancha convoca las ayudas al coche eléctrico del Moves, con 1,96 millones

Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles la convocatoria correspondiente a las bases reguladoras del Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para ayudas a la compra de vehículos alternativos y el desarrollo de infraestructuras de recarga.

Con ella, ya son doce regiones las que se han adherido al programa: Asturias, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y Melilla. Por su parte, Cantabria ha pedido formalmente una solicitud de aplazamiento. La comunidad cántabra, junto con Aragón, fue la única que no aceptó en su día las ayudas del Moves, cuyo plazo de activación concluyó el 16 de abril a las 23.59 horas.

No obstante, esta convocatoria no será válida mientras no se publique su extracto en el diario oficial. Fuentes del sector avanzaron a Europa Press que La Rioja puede sumarse al Moves a final de mes. Por su parte, algunas comunidades autónomas comunicaron al IDAE que demorarán algunos días la publicación de la convocatoria por "hitos del propio proceso de tramitación" por sus órganos jurídicos y fiscalizadores.

45 MILLONES

El Moves cuenta con una dotación presupuestaria total de 45 millones de euros para ayudas a la compra de vehículos alternativos e infraestructuras y el resto de las regiones tenían hasta las 23.59 horas del 16 de abril para poner en marcha los fondos que le corresponden por este concepto, puesto que tenían un plazo de dos meses, desde el 17 de febrero, para implementar la convocatoria de las ayudas.

Las subvenciones del Moves, coordinado por el IDAE y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 o finalización del presupuesto disponible, deberán distribuirse entre un 20% y un 50% para la adquisición de vehículos alternativos y entre un 30% y un 60% para la implantación de infraestructuras de recarga (de este último porcentaje, como mínimo el 50% debe destinarse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida).

Por su parte, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas deberá suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo puede contar desde un 0% hasta un 10%.

AYUDAS ENTRE 700 Y 15.000 EUROS

Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las subvenciones para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros.

Asimismo, también se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. Los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo.

En cuanto a los puntos de recarga de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.

El Plan Moves también fija un máximo de 200.000 euros de subvención por cada beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

REPARTO TERRITORIAL

De los 45 millones de euros presupuestados para el programa Moves, Andalucía recibirá 8,09 millones; 7,3 millones Cataluña y 6,28 millones la Comunidad de Madrid, según el Real Decreto aprobado el pasado 8 de marzo por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y del de Industria, Comercio y Turismo.

Tras Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, recibirán una mayor dotación la Comunidad Valenciana (6,28 millones), Galicia (2,61 millones), Castilla y León (2,34 millones), País Vasco (2,12 millones), Canarias (2,03 millones), Castilla-La Mancha (1,96 millones), Murcia (1,42 millones), Aragón (1,26 millones), Baleares (1,07 millones), Extremadura (1,04 millones) y Asturias (un millón).

Por debajo del millón de euros, están Navarra, con 621.520 euros; Cantabria, con 560.706 euros; La Rioja, con 304.734 euros, y las ciudades autónomas Melilla, con 83.212 euros, y Ceuta, con 82.091 euros.