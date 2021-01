Casi la mitad de las empresas españolas priorizan la inversión en transformación digital y sostenibilidad

Solo el 31% de las empresas españolas espera alcanzar sus objetivos de crecimiento este año, según un estudio de Accenture

Casi la mitad de las empresas españolas (45%) están priorizando la inversión en transformación digital y en sostenibilidad, una cifra que es igual en el resto de las compañías europeas, según una de las principales conclusiones del estudio "The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness", elaborado por Accenture y presentado en el marco del Foro de Davos.

Concretamente, un 36% de los encuestados en España tiene previsto realizar grandes inversiones en inteligencia artificial (IA) y un 32% en la nube. Mientras tanto, otro 29% está reequilibrando sus inversiones para centrarse más en modelos de negocio sostenibles.

El informe señala que las empresas que lideran tanto la adopción digital como las prácticas sostenibles tienen casi tres veces más probabilidades que otras empresas de estar en el grupo bautizado como "líderes del mañana", por lo que podrán recuperarse más rápido y saldrán reforzadas de la crisis.

El consejero delegado de Accenture en Europa, Jean-Marc Ollagnier, ha destacado que "la forma en la que las empresas europeas gestionen la transformación digital y la transición sostenible determinará la rapidez con la que se recuperarán de la crisis y la forma en que se posicionarán para mantener un crecimiento sostenido en el mundo tras la pandemia".

La crisis de la Covid-19 ha provocado una divergencia en la resistencia y en las perspectivas de crecimiento de las empresas europeas. La mitad (49%) de estas compañías ha reportado una disminución de ingresos o beneficios en los últimos doce meses y no esperan mejora alguna en los próximos doce meses. En España, esta cifra es del 42%.

Además, una quinta parte (19%) de las empresas europeas y un 33% de las españolas tenía un buen rendimiento financiero antes de la pandemia, pero en estos momentos esperan un crecimiento negativo de los ingresos o beneficios en los próximos doce meses. El informe califica a estas compañías como "ángeles caídos".

BARRERAS CONTRA LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

Según el presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, Domingo Mirón, incluso las empresas que reconocen la oportunidad de negocio para acelerar su transición digital y sostenible se enfrentan a barreras en las diferentes etapas de esta doble transformación.

"Esos desafíos incluyen la definición de un modelo empresarial viable en torno a prácticas y productos sostenibles, la liberación de recursos para movilizar mejor a la organización y un tránsito rápido a iniciativas a gran escala y de ámbito estructural desde los proyectos piloto", ha añadido Mirón.

Las empresas europeas no están seguras de los objetivos de crecimiento para 2021, ya que el informe señala que menos de la mitad (45%) de las empresas europeas espera alcanzar sus objetivos.

Los ejecutivos de Reino Unido (59%), Francia (52%) y Alemania (51%) son los más optimistas al respecto, mientras que los de Italia y España son los más pesimistas, ya que sólo el 34% y el 31% de ellos, respectivamente, esperan alcanzar sus objetivos de crecimiento este año.