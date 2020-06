Casado pide a Sánchez que plantee proyectos "sostenibles en el tiempo" de cara a negociar el paquete de ayuda europea

Tiende la mano a gobiernos vasco y central para agilizar la investigación de combustibles y seguir fabricando motores emisiones cero

El presidente del PP, Pablo Casado, ha destacado la importancia de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, plantee proyectos "sostenibles en el tiempo" de cara a la negociación del paquete de ayudas europeo.

Casado ha realizado estas manifestaciones en Muskiz, a donde ha acudido, junto con el candidato a Lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, para visitar Petronor.

El presidente del PP ha agradecido al presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y a todo el equipo directivo de la refinería que les hayan permitido visitar estas instalaciones, "que son ya una referencia a nivel nacional pero también a nivel europeo".

En su intervención, ha coincidido con el candidato a Lehendakari, Carlos Iturgaiz, en la necesidad de vincular un plan de futuro para el País Vasco "con la creación de empleo sostenible, la formación continua, unos buenos salarios y buena estabilidad".

"Y eso es el empleo industrial, del que el País Vasco siempre ha sido una referencia y todos los partidos políticos tenemos que remar a favor para que se mantenga esa industria", ha agregado.

EL presidente del PP ha afirmado que la planta de Petronor está siendo una "referencia internacional en biocombustibles y también en hidrógeno azul y en hidrógeno verde". Por ello, ha reclamado que los fondos de la nueva generación europea que se negocian en la Comisión europea a propuesta del PP europeo "cuenten con este tipo de proyectos".

En concreto, le ha pedido al gobierno de España que, en la presentación de proyectos, "tenga en cuenta este tipo de planteamientos a largo plazo con creación de empleo sostenible y también con una sostenibilidad medioambiental, que no tenga una creación de empleo solo unos meses sino que se pueda mantener en el tiempo".

En este sentido, Casado, que ha defendido que están a favor de que España tenga la mejor "representación institucional" en el exterior, ha indicado que España debe tener "la credibilidad para negociar el paquete de ayuda europea con proyectos sostenibles en el tiempo" como puede ser el de Petronor, que "crean empleo, inversión internacional" y, por tanto, también "generan recursos para el sector público".

AUTOMOCIÓN

Casado ha señalado que "pocos expertos" hay en Europa como Carlos Iturgaiz para que sea "el mejor embajador para defender este tipo de proyectos para crear empleo y oportunidades". "Por eso, creo sinceramente que es un acierto que Petronor y su equipo directivo estén mirando más allá en una tecnología que, además, puede ser fundamental para la industria de la automoción, que también está muy preocupada en el País Vasco", ha añadido.

El líder del PP ha aludido a la situación de Mercedes Benz en Álava que puede tener un descenso de producción en agosto, las dificultades en la movilidad de motores de combustión de la planta de Valencia a Estados Unidos o al cierre de la planta Nisaan en Barcelona y, por ello, ha indicado que es "buen momento" para pensar que la industria de automoción en España, que aglutina el 40% de las exportaciones industriales del país, "tiene que empezar a contar con nuevas tecnologías para los motores de combustión que aquí se fabrican".

"Estamos a favor de los motores eléctricos, sí, pero ahora en España además de la furgoneta que se fabrica por ahora en Barcelona o motores de hibridación en Zaragoza, en Valladolid o en Valencia, necesitamos que también la tecnología de combustión tenga futuro y saber que aquí en Bizkaia se está investigando en combustibles de emisiones cero es algo muy positivo también para esa industria, también para Mercedes en Vitoria, que todos sus coches la mayoría de ellos son de combustión", ha destacado.

En este sentido, se ha referido a los planes de ayuda para el sector de automoción, que, a su juicio, llegan "tarde, ya una vez anunciado el cierre de Nissan y "recortadas las plantillas" de todas las fábricas y ha indicado que, desde la campaña electoral en el País Vasco, quieren "tender la mano" al Gobierno de España y al Gobierno autonómico para que "vayamos juntos a la hora de agilizar" la investigación de estos combustibles que permitan seguir fabricando motores de combustión en nuestro país con emisiones cero".

Por otra parte, Casado, que ha manifestado su rechazo a que se pueda haber "paralizado" la liquidez a autónomos y empresas, ha recordado los acuerdos que han ofrecido al Gobierno de Pedro Sánchez entre ellos, un plan de choque económico que plantea una apuesta por la industria, una "bajada fiscal", una extensión de los ERTEs hasta fin de año e incentivos para que los empresarios contraten a personas que han perdido su empleo después de un ERTE como consecuencia de la crisis del coronavirus.

EDUCACIÓN

Por último, Casado ha manifestado que, tanto la industria del motor como la industria de generación de combustibles, está "muy vinculada" enBizkaia a la educación, que, a su juicio, se debe medir en "base de la internacionalización".

"Que al País Vasco vengan estudiantes de todas las partes del mundo para trabajar posteriormente y pedimos que en esa enseñanza superior y de FP se tengan en cuenta las propuestas del PP", ha añadido.

En este sentido, se ha referido a la tramitación legislativa de la Ley de Eduación que impulsa la ministra, Isabel Celaá, que "no en el buen camino" porque hay que incrementar "la competitividad, la internacionalización, la FP, el bilingüismo y apostar por las materias troncales en nuevas tecnologías y no volver a los debates ideológicos, que no es de lo que van a trabajar nuestros hijos en un futuro".

"Por tanto, industria, creación de empleo, educación, en la que nuestros hijos tengan un futuro de oportunidades es lo que plantea la candidatura de Carlos Iturgaiz en la coalición PP+Cs", ha añadido.