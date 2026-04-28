Campaña de la Renta 2025: estas son las deducciones y beneficios que tienes en tu nómina y seguramente no sabías

En la última campaña de la Renta, la Agencia Tributaria recibió casi 25 millones de declaraciones y a cerca de 7 millones de contribuyentes les salió a ingresar (es decir, a pagar). La buena noticia es que, dentro del marco legal, hay deducciones a las que los contribuyentes se pueden acoger para pagar menos e incluso que la renta les salga a devolver. ¿Conoces todas?

​Qué son los beneficios en especie y por qué importan

Algunas deducciones son más conocidas (autonómicas, vivienda), mientras que otras pasan más desapercibidas, como el sistema de retribución flexible y los beneficios en especie. Este modelo permite al trabajador destinar una parte de su salario a gastos habituales (tarjeta restaurante, seguros, formación) para reducir la base imponible del IRPF y, en consecuencia, pagar menos en la declaración de la Renta.

Aunque tu salario siga siendo el mismo, Hacienda calcula los impuestos como si cobraras menos, así que al final tendrás más dinero disponible. Por ejemplo, no es lo mismo cobrar 100 euros más en la nómina que recibir esos 100 euros en gastos para comida o transporte, porque estos conceptos tienen ventajas fiscales y normalmente no tributan (o, al menos, una parte no lo hace).

Los beneficios en especie que harán que ahorres dinero

El sistema de retribución flexible es el ‘truco’ legal que permite destinar parte del sueldo a gastos habituales, con un tratamiento fiscal más favorable. Esos son los beneficios en especie más habituales:

· Tarjeta restaurante: exenta hasta 11 euros al día en jornadas laborables para cubrir tu comida sin que el importe tribute.

· Transporte público: hasta 1.500 euros al año libres de IRPF.

· Guardería: completamente exenta para hijos menores de tres años.

· Seguro de salud: hasta 500 euros anuales por persona asegurada que tampoco tributan.

Formación: exenta también si está relacionada con la actividad laboral.

El ahorro final depende del salario y del tramo de IRPF, pero el sistema de retribución flexible permite reducir la base imponible para pagar menos impuestos.

Cómo afecta en la declaración de la renta

Una de las dudas que tienen muchos contribuyentes es si hay que hacer algo especial para incluir estos beneficios en especie en la declaración de la renta. Y no, no es necesario.

Si la empresa ha gestionado de manera adecuada estos conceptos, los importes ya aparecerán reflejados en los datos fiscales. Además, los beneficios exentos no se incluyen en la base imponible, así que no tributan y no es necesario añadirlos de forma manual.

El contribuyente no tiene que calcular nada ni aplicar deducciones extra, pues el efecto fiscal se ha producido ya en la nómina. Eso sí, revisa siempre el borrador para comprobar que los beneficios en especie y las cifras sean correctas.

¿Y si la declaración de la renta fuera una oportunidad y no solo un trámite obligatorio? Es decir, una manera sencilla de comprobar si estamos aprovechando todas las ventajas fiscales a las que tenemos acceso para un resultado más favorable.

De hecho, cualquier trabajador puede solicitar en su empresa la retribución flexible y elegir los beneficios que más le convengan. Y para facilitar su implementación, existen sistemas de retribución flexible, como Pluxee, que facilitan la gestión y aseguran que las ventajas estén aplicadas correctamente.