Cambio en las pensiones de viudedad: Cuánto voy a cobrar en 2024 y quién puede solicitarlas

Para el 2024 se avecinan cambios en las prestaciones sociales. Por un lado, las pensiones mínimas se revalorizarán entre un 5 % y un 7 % el próximo año. Hablando en euros, ¿cuánto es? Pues "entre 16 y 100 euros más al mes, según la clase de pensión y de las circunstancias personales", explica en Herrera en COPE, Pilar García de la Granja.

La subida de las pensiones, subirá en general el 3,8 % en 2024, y se verá mejorada en el caso de las mínimas y no contributivas, así como también el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revalorizará un 6,9 %.

Pensión de viudedad

Pero quienes más van a notar ese incremento serán las personas que cuentan con una pensión de viudedad. En el supuesto de viudedad con cargas familiares, una de las más bajas del sistema, pasará desde los 12.682 euros anuales en 14 pagas, 906 euros mensuales, vigentes para este 2023 a 14.457 euros anuales, unos 1.033 euros mensuales.

Suben las pensiones el año que viene y lo hacen en base al IPC y por segundo año consecutivo, desde que el gobierno vinculó el incremento de las pensiones a la subida de los precios, según ha explicado De la Granja.

En este sentido hoy la OCDE ha vuelto a lanzar un importante aviso sobre nuestro sistema de pensiones. El organismo internacional advierte de que los gastos crecen el doble que los ingresos y que el hecho de que estén ligadas al incremento de los precios complica su viabilidad.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre.

Precisamente el gobierno ha confirmado estas subidas aún pendientes el dato del IPC de noviembre definitivo, -recordemos que solo ha salido el adelantado-, que es el que fija esa subida Habrá que esperar para conocer el dato al próximo 14 de diciembre, si bien dada la coincidencia que suele existir entre ambos datos, la estimación inicial de subida de las pensiones en 2024 sería del 3,8 %.

¿Qué es la pensión de viudedad y quién tiene derecho a cobrarla?

Se trata de una prestación a la que se tiene derecho cuando la pareja ha fallecido, pero con matices y cumpliendo algunos requisitos. Por ejemplo, la persona fallecida causa una pensión de viudedad si estaba dado de alta en el régimen general o en una situación asimilada, siempre que hubiera cotizado al menos 500 días en los cinco años anteriores. Si ya no estaba de alta, debería tener un período mínimo de cotización de 15 años. En este caso, no se exige periodo mínimo de cotización si el fallecimiento ha sido por accidente, de trabajo o no, o por enfermedad profesional, según explica la Seguridad Social.

También si era perceptor de una pensión de jubilación contributiva, o tenía derecho a ella en el momento de fallecer sin haberla solicitado, era pensionista por una incapacidad permanente o si tenía derecho al subsidio por IT, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia y cumplía el periodo de cotización necesario en esos casos.

Por su parte la pareja tiene derecho a pensión de viudedad si era cónyuge del fallecido y existen hijos comunes o, de no existir, si el matrimonio se hubiera celebrado al menos un año antes del fallecimiento.

Si estaba divorciado o separado judicialmente del fallecido y estaba percibiendo una pensión compensatoria que se extingue con el fallecimiento.

Además desde el 1 de enero de 2013, los mayores de 65 años que no tenga derecho a tener otra pensión y cuyo matrimonio haya sido de más de 15 años.

También tienen derecho a pensión de viudedad, si era pareja de hecho del fallecido, inscrita en el registro específico de la comunidad autónoma o ayuntamiento correspondiente al menos dos años antes del fallecimiento.

"Sostenibilidad del sistema"

Esa reforma según explicaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "se ha hecho buscando la sostenibilidad -del sistema- con instrumentos que alimentan, no solamente la parte del gasto, sino la parte del ingreso".

Las medidas van acordes a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023, del 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La relevancia estriba, según este Decreto "en su dimensión cualitativa por el impacto en el bienestar de los ciudadanos de mayor edad, un colectivo de importancia creciente por el proceso de envejecimiento de la población". También, advierte de su dimensión cuantitativa "a la vista del volumen imponente de la partida presupuestaria de pensiones públicas".





Baby boom

Asegura que la sostenibilidad financiera "exige elevar la mirada más allá del corto plazo", porque recuerda que España "va a enfrentarse en los próximos años a una circunstancia demográfica excepcional: la jubilación de la macrogeneración del baby boom".

En este sentido señala que objetivo es 'reforzar' la capacidad financiera del sistema "con el fin de establecer las bases que garanticen la sostenibilidad del sistema en los próximos treinta años".

