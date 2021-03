Calvo señala que "no tiene pase" la controversia con Plus Ultra y recalca que AESA hace informes de seguridad

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que la controversia provocada por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, para la que la oposición ha pedido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, "no tiene un pase", y ha asegurado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) "no puede emitir informes más que sobre seguridad".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Calvo ha asegurado que el informe realizado por AESA "no tiene nada que ver" con las decisiones que toma el Fondo Estratégico de 10.000 millones de euros y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así, ha recalcado que la agencia "no puede emitir informes de viabilidad financiera o empresarial", ya que "no está para eso", manifestando que su análisis sobre si una empresa cumple los requisitos sobre seguridad aérea y transporte es necesario porque, para la concesión de las ayudas, las empresas pasan por muchos controles de viabilidad y sobre "si están cumpliendo las normas".

El debate sobre el rescate de Plus Ultra deriva de informaciones publicadas que alegan su vinculación con el Gobierno de Venezuela y con financiación procedente de paraísos fiscales, aunque tanto el Gobierno como la compañía aseguran que se trata de una empresa estratégica y española.

Por ello, Calvo ha considerado que alguien ha querido abrir en un determinado momento "un debate que no existe" y que el Gobierno va a rescatar empresas que tengan "viabilidad y futuro".

Este miércoles, AESA explicó que el informe emitido sobre la aerolínea Plus Ultra se realizó a petición de la SEPI y lo ha enmarcado en los informes habituales que realiza la agencia en el ámbito de sus competencias, vinculado con la seguridad operacional de las compañías aéreas.

AESA explica que es un organismo independiente que lleva a cabo "la evaluación permanente de la capacidad económica y financiera de los titulares de licencias de explotación concedida por la Autoridad Aeronáutica con el único objetivo de garantizar la seguridad aérea", en virtud de las competencias atribuidas por su estatuto y en aplicación de lo establecido por el Parlamento Europeo y la normativa vigente.

La agencia asegura que la supervisión económica y financiera que realiza tiene como único objetivo "garantizar que las compañías aéreas disponen de la capacidad financiera suficiente para asegurar que la operativa se efectúa con la debida seguridad operacional".

Este rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo por valor de 53 millones de euros, con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.

TRES INFORMES INDEPENDIENTES

El informe de la AESA forma parte de los tres informes independientes encargados por SEPI para analizar la concesión de la ayuda a la aerolínea Plus Ultra, de los que todos ofrecieron un resultado favorable al rescate.

Además del informe de AESA, se recibieron informes por parte del banco de inversión Daiwa Corporate Advisory y de la consultora Deloitte.

Los informes recogen que la compañía cumple los requisitos para acceder al Fondo de Solvencia y que, además, debe ser considerada estratégica tanto por su relevancia para la economía como por su papel en la conectividad aérea del país.