Calviño rechaza subir el SMI ahora si no hay acuerdo social

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este lunes que si sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo con la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es partidaria de no elevarlo y esperar a que la recuperación económica esté "más enfilada".

Calviño, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha señalado que el compromiso del Gobierno con la subida del SMI es claro, pero que lo que toca valorar ahora es si es el momento adecuado y oportuno para seguir subiéndolo.

La ministra ha dejado claro que no se trata de si las empresas pueden o no asumir ahora un alza del 0,9%, unos 9 euros al mes, que es lo que subiría si se aplicara la previsión de inflación para 2021, sino de que esto supondría "imponer" por parte del Gobierno una decisión a empresas que no saben si el año que viene abrirán o no o si contratarán personal.

Lo importante y lo prioritario para el Gobierno, ha insistido, es impulsar el crecimiento económico y mantener y crear nuevos puestos de trabajo. De este modo, si no hay acuerdo social, Calviño cree que se debe esperar a subir el SMI.

