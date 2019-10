Calviño insiste en que la coyuntura económica es "positiva" y pide huir de la sobrerreacción

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha insistido este lunes en que la coyuntura económica es "positiva" y en que las incertidumbres económicas son las que preveía el Gobierno, a la vez que ha pedido "huir de la sobrerreacción" y de "espejismos que ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos".

Durante la clausura del 'X Encuentro del Sector Financiero' organizado por KPMG en colaboración con Expansión, Microsoft y American Express, Calviño ha reconocido que el entorno internacional es "tremendamente inestable e incierto", con una economía en fase de enfriamiento en la zona euro, un agravamiento de las tensiones comerciales, la incertidumbre alrededor del Brexit y las tensiones geopolíticas generadas por "acciones diversas" en Oriente Medio.

En este contexto, considera fundamental que el Gobierno de España adopte "una actitud responsable, prudente y rigurosa que permita evaluar las circunstancias económicas con realismo, huir de la sobrerreacción y decidir qué políticas económicas a adoptar", a la vez que se prepara para el caso de que se materialicen los citados riesgos.

La ministra ha insistido en que pese a las complejidades del contexto internacional, la actual coyuntura económica es "positiva", como también lo es la perspectiva para el próximo año, con un crecimiento del PIB trimestre a trimestre. "Llevo 16 meses oyendo a diario que hay una catástrofe económica a la vuelta de la esquina, y trimestre tras trimestre la realidad económica de nuestro país se va abriendo paso y la realidad es que estamos creciendo, a tasas más moderadas que otros años, como es normal", ha explicado.

En la misma línea, Calviño ha insistido en que las tendencias de fondo y las incertidumbres son las que el Gobierno preveía inicialmente y que el crecimiento "es más equilibrado y sano que hace unos años". "Es importante que valoremos todos los indicadores, los negativos pero también los positivos que cada semana vamos recibiendo respecto a la situación económica de nuestro país", ha reclamado.

En cualquier caso, la ministra ha asegurado que las autoridades públicas no deben caer en la complacencia, por lo que el actual Ejecutivo trabaja en una agenda política "clara, coherente y bien comprendida por las instituciones internacionales y los mercados financieros". "No hay tiempo que perder, los retos no se paran por que estemos en funciones o no y queremos estar preparados de cara al inicio de la próxima legislatura", ha destacado.

Como reflexión, Calviño ha asegurado que España es un país dinámico con numerosos activos, recursos y capacidad para afrontar los retos de futuro y situarse a la vanguardia del progreso. "Existen riesgos y debilidades internas a las que tenemos que hacer frente, pero es el momento de afrontar los cambios que nuestra economía necesita y huir de espejismos que ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos", ha apuntado.

Asimismo, considera que lo mejor que puede hacer el Gobierno español es mejorar la confianza en el país, por lo que mañana se reunirá en el G20 con inversores internacionales y participará en numerosos fotos para "seguir reforzando la confianza e imagen internacional del país".

PLAN PRESUPUESTARIO

La ministra de Economía también ha revelado que mañana enviará a la Comisión Europea un borrador del plan presupuestario con un plan macroeconómico revisado, que se encuentra pendiente de valoración por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Por otro lado, en declaraciones a los medios, ha apuntado que el objetivo respecto al presupuesto, que está prorrogado, es presentar uno nuevo para el próximo año "lo ates posible".

REPUTACIÓN DE LA BANCA

Asimismo, Calviño ha destacado la necesidad que tiene el sector bancario de poner 'las luces largas' y de abordar no solo los retos a corto plazo, al tiempo que ha apelado a la cooperación de las entidades con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

"Deben cooperar con los jugadores y el resto de operadores impulsando la educación financiera o la protección de los ciudadanos, que es clave para restaurar la confianza y la credibilidad del sector", ha remarcado. En este sentido, la ministra en funciones ha asegurado que el 'sandbox' para fintech se pondrá en marcha una vez se inicie la nueva legislatura, un proyecto que quedó en suspenso tras la convocatoria de nuevas elecciones.

"El Gobierno está decidido a acompañar con la transposición de directivas pendientes que aumenten la seguridad jurídica y la transparencia, que protejan a los consumidores, pero también al propio sector financiero", ha señalado.

Calviño ha aprovechado también para subrayar el proceso de saneamiento llevado a cabo durante los últimos años por los bancos españoles y ha asegurado que "gozan de una rentabilidad comparable" a los del resto de Europa.