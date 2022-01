Calviño: ni me explico ni entiendo que se vote contra la reforma laboral

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha mostrado sorprendida porque pueda haber grupos políticos que voten en contra de la reforma laboral, que llega al Parlamento tras un acuerdo con los agentes sociales, lo que le da "una enorme legitimidad y representatividad".

"No me explico y no entiendo que pueda haber grupos políticos que voten en contra. Me resulta muy difícil entender que haya grupos políticos que voten en contra de una reforma laboral que es equilibrada y fruto de un acuerdo en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo con representantes de trabajadores y empresarios", ha reflexionado al respecto.

Calviño ha dicho que confía en que "se revalide con un amplio apoyo político en el Parlamento", porque se trata "de una buena reforma", ha declarado a los periodistas tras una visita institucional que ha realizado este viernes a la Universidad de Salamanca (Usal).

A su juicio, que esa reforma laboral tenga el apoyo de los sindicatos y la patronal le otorga "una enorme legitimidad y una representación de lo que quieren, desean y solicitan los ciudadanos y responde, además, a las recomendaciones de los organismos internacionales".

Calviño ha defendido que la reforma laboral "aborda desequilibrios y problemas que se vienen arrastrando desde hace décadas", como pueden ser "la alta temporalidad, la precariedad laboral o el alto desempleo juvenil", por lo que es necesario que "entre todos" se busque "una solución a este desequilibrio que ha lastrado el crecimiento económico y el bienestar y prosperidad desde hace décadas".