Calviño dice que la propuesta española se ve "útil", aunque ciertos puntos "no encajan" a algunos Estados

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que la propuesta española de un fondo europeo de 1,5 billones con deuda perpetua de cara a la reconstrucción tras la pandemia que llevará al Consejo Europeo de este jueves "llega en un buen momento" y el 'feedback' recibido ha sido "positivo" en algunos casos, mientras que otros Estados han indicado que hay cuestiones que "no les encajan". Ha indicado que España pedirá que se aprueben "cuanto antes" los acuerdos del Eurogrupo y que se avance en los elementos no acordados.

Así lo ha señalado Calviño en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado pedir al Congreso prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo, al ser preguntada por la propuesta española de cara a la acción europea para la reconstrucción que se abordará en el Consejo Europeo de este jueves.

Calviño ha dicho que el 'feedback' recibido por algunos Estados miembros a la propuesta española es "positivo", si bien "otros han señalado cuestiones que no les encajan", pero "en general" ha resaltado que el hay un "contacto permanente" con las instituciones comunitarias y el resto de gobiernos.

"Nos llega que se ve la propuesta española como una contribución útil y constructiva que puede facilitar la discusión este próximo jueves", ha aseverado Calviño, quien ha apuntado que se trata de "cuestiones complejas", por lo que no debe sorprender que haya elementos que puedan contar con un apoyo unánime del resto de Estados y otros no tanto.

Según Calviño, cada día hay "más conciencia" de la necesidad de dar una respuesta europea a la crisis del Covid-19 y la "voluntad" de tener un debate constructivo, en el cual la idea española "está contribuyendo de forma importante".

En este sentido, ha subrayado que la propuesta española llega "en un buen momento" al permitir tener un debate "muy constructivo", pero ha matizado que, de cara a la reunión del jueves, la discusión será liderada por el presidente del Consejo Europeo y ha recordado que normalmente no se debaten propuestas concretas de uno de los países, sino que "se escucha a las instituciones comunitarias y sobre esa base se abre la discusión de los líderes".

En cualquier caso, ha insistido en que la propuesta española ha sido una "contribución valiosa desde el punto de vista de la sustancia y del momento", y ha afirmado que ha sido "ampliamente debatida y considerada en todas las capitales y, en particular, por todas las instituciones comunitarias".

La vicepresidenta tercera ha insistido en que España apoyará que se apruebe la puesta en marcha "lo antes posible" de los acuerdos suscritos en el Eurogrupo, Recordando que pasa por reforzar las garantías del BEI para la seguridad de las empresas, un mecanismo precautorio dentro del MEDE para financiar gastos directos o indirectos del ámbito sanitario y un mecanismo de reaseguro del sistema de desempleo para situaciones de ajustes temporales de empleo.

Aunque necesario, ha dicho que estas medidas no son "suficientes", por lo que ha avanzado que España apoyará el jueves que haya "resultados concretos" y se avance en los elementos no acordados, como un sistema de mutualización de la deuda, y ha afirmado que si no se consigue un resultado óptimo se continuará impulsando.

"Necesitamos una salida europea conjunta y tiene que ser lo suficientemente sólida como para garantizar la senda de recuperación y el bienestar para el continente", ha concluido.