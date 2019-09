Calviño dice que le extraña "un poco" que los empresarios vean interesante la repetición de elecciones

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha dicho este jueves que le "extraña un poco" que desde el punto de vista empresarial pueda resultar "interesante" la repetición de elecciones generales tras "tantos años de incertidumbre".

Así lo ha señalado Calviño en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, después de que el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, afirmase este miércoles que la repetición de elecciones sería mejor que un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

"Me extraña un poco que desde el punto de vista empresarial pueda ser interesante el que tengamos una nueva elección, después de tantos años con esta situación de incertidumbre, con mayor o menor estabilidad, pero es un elemento que los mercados financieros han estado señalando desde hace años", ha indicado.

Calviño ha defendido la necesidad de formar Gobierno "cuanto antes, mejor", ya que en otoño se sucederán una serie de "hitos y retos importantes", como el Brexit, por lo que ha insistido en la importancia de un Ejecutivo a pleno funcionamiento en vez de en plena campaña electoral.

Por ello, ha remarcado que "hasta el último minuto hay que hacer todo lo posible por poder tener un Gobierno que sea lo más estable posible", puesto que "no se trata solo de una investidura, sino dar una estabilidad para los próximos años".

Por este motivo, ha indicado Calviño, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha insistido en que quiere un acuerdo de legislatura con un marco que proporcione estabilidad.

A este respecto, ha subrayado que la gobernabilidad del país "no depende solo del PSOE" ni de Podemos, y ha dicho sorprenderle "mucho" la actitud del PP y de Cs, ya que "si piensan en el bienestar del país deberían estar favoreciendo la gobernabilidad por el partido que ha ganado las elecciones".

Aunque no se encuentra "en medio" de las negociaciones, ha criticado la "actitud" del líder de Cs, Albert Rivera, ya que "ni siquiera va a ver al presidente del Gobierno a la Moncloa, una cosa inédita en un partido que dice respetar las instituciones". "Francamente la actitud ha sido de total rechazo, ni siquiera a empezar a hablar. No me parece que vaya en la dirección del bienestar de los ciudadanos", ha reprochado.

DESCARTA INQUIETUD DE LOS 'COLEGAS' EUROPEOS POR PODEMOS

Preguntada sobre si sus 'colegas' europeos le han mostrado inquietud por la posibilidad de que Podemos forme parte del Gobierno de España, Calviño ha asegurado que no le han trasladado "ninguna preocupación", ya que a nivel europeo es "habitual" que haya coaliciones "complicadas".

En este sentido, ha recordado que ha habido distintos gobiernos que han tenido que integrar "cuatro, cinco o seis partidos" en países del norte de Europa, por lo que "a nadie le choca que (en España) haya una larga negociación ni un Gobierno de coalición con un partido que pueda estar más a la izquierda".

El Rey Felipe VI ha comunicado este jueves a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su decisión de celebrar una nueva ronda de consultas con las fuerzas políticas con representación parlamentaria los días 16 y 17 de septiembre. Si finalmente no se alcanza un acuerdo de investidura, el Rey disolverá las Cortes y se convocarán elecciones para el próximo 10 de noviembre.