Calviño defiende que el nuevo cuadro macro es "prudente" y descarta una recesión en el "corto plazo"

Ve "realizable" el objetivo de bajar de la barrera de 3 millones de parados "en los próximos meses"

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha defendido que las nuevas previsiones del Gobierno recogidas en el cuadro macroeconómico que remitirá a Bruselas, que rebajan en una décima el avance del PIB para este año y el próximo, hasta el 2,1% y el 1,8%, respectivamente, son "prudentes", al tiempo que ha descartado una recesión en el corto plazo en Europa y "menos aún" en España, que espera que pueda reducir la cifra de tres millones de parados "en los próximos meses".

Así lo ha señalado Calviño en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que los Ministerios de Economía y Hacienda hayan avanzando las principales cifras del cuadro macroeconómico que acompañará al Plan Presupuestario de 2020 que el Gobierno prevé enviar a lo largo de este martes a la Comisión Europea.

Calviño ha defendido que desde el Gobierno no son más optimistas que otros organismos que han rebajado en mayor medida sus estimaciones sobre el PIB este año, como el Banco de España , que la ha reducido al 2%, o Funcas y BBVA, al 1,9%, sino que son "más prudentes", ya que en primavera no elevaron tanto sus medidas al augurar acontecimientos de incertidumbre en otoño.

"Es una previsión prudente y así lo ha confirmado la AIReF validando la revisión del cuadro macro y de todo el plan", ha subrayado Calviño, quien ha achacado la rebaja de la previsión de crecimiento "casi en su integridad" a la revisión de la Contabilidad Nacional realizada por el INE, que redujo el crecimiento de los años 2016, 2017, 2018 y del primer trimestre de este ejercicio, lo que cambió el "punto de partida".

En cualquier caso, Calviño ha recordado que el Gobierno viene diciendo desde hace tiempo que España se encuentra en una fase "expansiva", con un crecimiento que se ha ido ralentizando desde 2016 y ha insistido en que todos los organismos nacionales e internacionales prevén que España crezca casi el doble que la media de la zona euro y que la tendencia se mantenga en 2020 con tasas de crecimiento notables.

"Los factores subyacentes de la economía no han cambiado", ha asegurado, avanzando que las previsiones que dará a conocer el FMI este martes estarán "en línea" con las del Ejecutivo.

Esto es así, según Calviño, por que el ciclo económico en España va "relativamente retrasado" al del resto de países, ya que tuvo una segunda fase de recesión "muy profunda" en 2012 y 2013 que ha hecho que se haya retrasado la recuperación y el ciclo tenga "más recorrido" y se pueda crecer "más tiempo", a lo que se suma que la estructura de crecimiento es "mucho más equilibrada", con una demanda interna "más dinámica", un sector exterior que se comporta mejor y cifras positivas en exportaciones, balanza por cuenta corriente y capacidad de financiación.

Por ello, aunque "no hay nadie en el mundo con cien por cien de seguridad de que no se pueda producir una crisis en el ámbito internacional", Calviño cree que la probabilidad de una recesión "no es elevada" y "nadie ve en el corto plazo en este periodo de previsión se vaya a producir una recesión en Europa y menos aún en España".

BAJAR DE LOS 3 MILLONES DE PARADOS EN LOS PRÓXIMOS MESES

En materia de empleo, con un cuadro macro que augura un alza del 2,3% este año y el 2% en 2020, Calviño ha afirmado que el mercado laboral se comporta con "notable dinamismo" y que la tasa de paro se reducirá por debajo del 14% este año y se situará en el entorno del 12% el año próximo, al tiempo que ve como un objetivo "realizable" en los "próximos meses" bajar el desempleo de la barrera de los tres millones de personas.

La titular de Economía en funciones ha incidido en la necesidad de seguir con la senda de reducción de déficit y deuda pública, sin poner en riesgo el crecimiento y la creación de empleo, y ha augurado que la "buena gestión" que permitió bajar el déficit al 2,5% el año pasado va a permitir llevar la meta al 2% este año a pesar de tener Presupuestos prorrogados.

En este sentido, ha asegurado que con unas nuevas cuentas públicas en 2019 se hubiese podido reducir más rápidamente el déficit. "En un escenario particularmente complejo con la prórroga presupuestaria las previsiones son realistas, estamos comprometidos con la disciplina fiscal", ha apostillado.

La reducción del déficit es importante para rebajar la deuda pública, el "desequilibrio más importante heredado de la crisis", ha indicado Calviño, quien ha recordado que el plan presupuestario proyecta una bajada de 4 puntos porcentuales de la ratio de deuda sobre PIB, el doble que los dos puntos que se logró bajar entre 2014 y 2017.

SUBIDA DE PENSIONES Y SUELDO DE FUNCIONARIOS

Por último, sobre el alza del 0,9% de las pensiones que proyecta el Gobierno en el plan presupuestario para el próximo año, Calviño ha recordado que los pensionistas ya han recuperado prácticamente lo perdido por la falta de revalorización en años anteriores y que este año se han subido con arreglo al IPC y se aprobó una paga extraordinaria en enero.

De esta forma, el Plan Presupuestario de 2019 se ha elaborado a políticas constantes, si bien ha explicado que las medidas "comprometidas y claramente previsibles" se han incluido, como la revalorización de pensiones del 0,9% y la subida del sueldo de funcionarios un 2%.

No obstante, cree que "de aquí al 10 de noviembre (fecha de las elecciones generales) es difícil tomar este tipo de decisiones", por lo que considera que hay que esperar "de aquí a final de año". "Como dijo Sánchez, espero que cuanto antes se constituya Gobierno" ya que "no es razonable seguir con esta situación de prórroga presupuestaria", ha dicho.