Calviño avisa de otoño inestable por coyunturas económicas internacionales

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha defendido hoy la fase expansiva y de crecimiento moderado de la economía española, aunque ha advertido de un otoño inestable por la inminencia de coyunturas internacionales, entre las que ha destacado el 'brexit'.

Durante su intervención en la clausura de la Tax Global Meeting, organizada por la Confederación de Empresarios de Cádiz y el grupo de La 11Mil, con expertos en fiscalidad, Calviño ha asegurado que la economía española lleva cinco años registrando un crecimiento económico.

Esto es importante porque no he dejado de escuchar anuncios amenazadores, previsiones catastrofistas y resultados desastrosos, pero lo cierto es que España está en una fase de crecimiento y todos los expertos prevén que crezcamos por encima de la media de la Unión Europea y esa previsión se mantiene para 2020, ha afirmado.

No obstante, la ministra en funciones ha avisado de que la complacencia no está indicada, porque se avecina un otoño muy incierto debido a un escenario internacional muy inestable, del que España no puede aislarse.

España no podrá evitar las perturbaciones que traerá el 'brexit', la tensión comercial entre España y Chica, focos de tensión en Oriente Medio o la situación de economías emergentes como Argentina y Turquía, entre otros, ha sostenido.

La economía europea está abierta al exterior y está sometida a esta tensión, ha dicho Calviño, quien, con todo, cree que España está capeando mejor que otros países esta situación.

Como ejemplos de la buena marcha de España ha situado el ritmo de la creación de trabajo por encima del producto interior bruto, la ausencia de burbujas insostenibles, la disciplina fiscal, la reducción del déficit o el buen comportamiento del sector turístico.

Calviño ha defendido que el progreso del país se está basando en los ejes de la disciplina presupuestaria, la cohesión social y las reformas estructurales y ha deseado un gobierno estable para cuatro años para continuar en esa senda.

España es una gran nación, con enorme potencial y tenemos intangibles extraordinarios, ha defendido la ministra.