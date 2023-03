Calma en la Bolsa a la espera de la decisión de la Reserva Federal y de las previsiones del Banco de España

La Bolsarecupera la tranquilidad. Las aguas han vuelto a su cauce en los patios de operaciones de los grandes mundiales. Al menos por el momento. No se pueden echar las campanas al vuelo, no se puede descartar algún nuevo episodio de inestabilidad en los próximos días, porque los nervios están a flor de piel, pero de momento los mercados respiran mucho más tranquilos.

El índice Ibex 35 arranca el miércoles en 9.030 puntos con una suave pérdida del 0,2 por ciento. Ayer recuperó un 2,5 por ciento. Se moderan los bancos. Ayer subieron con fuerza. El Banco Central Europeo ha descartado que las entidades financieras tengan que reducir sus dividendos como consecuencia de las últimas turbulencias en el sector financiero. En la Bolsa de Zurich tanto Credit Suisse como UBS recuperaron posiciones con rapidez.

Hoy termina la reunión de la Reserva Federal. Sus decisiones se conocerán a las siete de la tarde hora española, ya con los mercados europeos cerrados. La rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell comenzará media hora después. Tras el colapso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, -y las dificultades del First Republic Bank-, empieza a tomar cuerpo la impresión de que la Reserva Federal comenzará a moderar el ritmo de subidas en el precio del dinero. Nuevas alzas agresivas de tipos de interés podrían complicar más la situación en el turbulento sector financiero.

Además, la mejora de las cifras de inflación en EEUU contribuyen a expandir esta impresión. La inflación se ha ajustado a las previsiones de los expertos, con un 6 por ciento en tasa general y un 5,5 en la subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía, ni los alimentos frescos. De hecho, con estas cifras sobre la mesa, algunos analistas esperan incluso que la Reserva Federal no suba hoy sus tipos. Hasta ahora se daba por hecho una subida de un cuartillo de punto o incluso de medio punto. Pero la opción de un cuarto de punto es la que cuenta con mayores probabilidades.

Dentro de casa, el Banco de España revisará sus previsiones económicas. Hoy se publican los datos de inflación y de precios industriales en el Reino Unido. Son referencias que tendrá en cuenta en Banco de Inglaterra, que mañana celebrará un importante consejo. El IPC ha aumentado tres décimas en Gran Bretaña, hasta el 10,4 por ciento, con la tasa subyacente en el 6,2 por ciento. Son cifras realmente preocupantes.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene prevista esta mañana una nueva comparecencia pública. Ha reafirmado en varias ocasiones esta semana que la entidad sigue comprometida con la lucha contra la inflación, al tiempo que vigila la evolución del sistema financiero. Se encuentra preparada para intervenir si fuera necesario.

En cualquier caso, se extiende el convencimiento de que la situación actual en el sector financiero no tiene nada que ver con la de 2008. Hoy los bancos son mucho más sólidos, más resistentes y están mucho más capitalizados. Además los grandes bancos centrales y los estados tienen más herramientas para apagar los fuegos que puedan surgir puntualmente. Y los van a sacar a relucir sin mayor dilación si hiciera falta. Ni la situación, ni los orígenes de la crisis son los mismos. Los analistas creen que el temor a una crisis generalizada en el sector financiero no está justificado. No se espera un colapso financiero.