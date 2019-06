CaixaBank alquilará en las próximas semanas la antigua sede de Barclays en Madrid

CaixaBank alquilará Axis, un edificio ubicado en el número 1 de la Plaza de Colón de Madrid que está siendo remodelado por el arquitecto Norman Foster, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la operación.

El contrato aún no se ha firmado, si bien se prevé que se oficialice en las próximas semanas. Otras firmas relevantes en los sectores automovilístico o tecnológico también se habían interesado por ocupar este inmueble.

El emblemático edificio es propiedad de CBRE Global Investor desde que en enero de 2017 lo adquirió a Barclays. El inmueble data de 1971 y cuenta con 3.910 metros cuadrados de superficie repartidos en semisótano, planta baja y tres en altura.

El edificio destaca por su ubicación, en plena intersección entre la Plaza de Colón, el Paseo de la Castellana y el Paseo de Recoletos de Madrid.

CaixaBank, que tiene su sede en Madrid en un edificio del Paseo de la Castellana, aún no tiene claro el proyecto que va a llevar a cabo en el edificio, aunque descarta que en él vaya a instalarse una oficina All in One, pero el banco podría utilizar el local para otros formatos como el ImaginCafè o CaixaBank Day One, según publica 'Expansión'.

La remodelación del edificio no se completará hasta al menos enero de 2020, según han indicado las mismas fuentes, a pesar de que estaba previsto que concluyeran este verano.

El plan de Foster es crear una fachada transparente con una malla exterior, que proporcione control solar como una respuesta al clima local durante los meses de verano y minimice el consumo de energía. La planta baja y el primer piso tendrán entrada por el Paseo de la Castellana.

Las plantas segunda y tercera serán un espacio en el que podrán adaptarse oficinas, mientras que en el tercer piso se incluirá una terraza en dos alturas con vistas a la Plaza de Colón. Además, un atrio central permitirá la visibilidad completa de todas las plantas desde el nivel de planta baja, lo que también proporcionará luz indirecta a las oficinas y a las áreas comerciales.