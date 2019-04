CaixaBank aclara al futuro Gobierno que el sector no es responsable de los errores de otras entidades

Reclama mantener el crecimiento económico, disciplina presupuestaria, mejoras laborales y "consenso político" en pensiones y educación

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha avisado al futuro Gobierno que "no tiene sentido que las entidades que hoy operan, que han hecho las cosas bien y han podido compensar los problemas derivados de la crisis, sean responsables de los errores y la mala gestión de las entidades que han desaparecido".

"La banca no es un único bolsillo --ha continuado--. Está compuesta por distintas entidades financieras y hay que separar entre las que han tenido problemas -que ya no están o si continúan ahora están con otros propietarios y otros gestores- y las que han sobrevivido a la crisis y al revés, les ha costado mucho".

Gortázar se ha pronunciado en estos términos durante la presentación en Valencia de los resultados de CaixaBank en el primer trimestre del año, al ser preguntado por si teme que el nuevo Gobierno que se conforme aumente los impuestos a la banca y por las preferencias en cuanto a pactos parlamentarios.

Al respecto, ha querido dejar claro que "en su inmensa mayoría, las entidades financieras que a día de hoy operan en el mercado no son las responsables de haber recibido ayudas". Ese es el caso de CaixaBank y de la mayor parte", ha insistido.

Así, cree que "no tiene sentido" pensar que a través de ellas se tiene que "recuperar las ayudas que fueron a las entidades que o ya no están porque fueron insolventes o porque fueron reestructuradas o adquiridas por otras o si están ya no son los mismos propietarios ni gestores".

Por el contrario, ha argumentado, entidades como CaixaBank "han tenido que contribuir a solucionar también esos problemas. Nosotros problemas durante la crisis hemos contribuido con 4.700 millones entre devolución de las preferentes que tenía en banca cívica, entre inversión en la Sareb y contribuciones al fondo de garantía de depósitos. Han salido de los bolsillos de CaixaBank 4.700 millones de euros", ha subrayado.

A su entender "es importante separar". Nosotros no somos responsables de los errores y del dinero que han podido costar otras entidades y hay antiguas cajas y bancos que les ha pasado lo mismo", ha reiterado. En su caso, el año pasado, el impuesto de sociedades que pagó CaixaBank fue de 712 millones euros (25%), ha precisado.

RESPETO A LOS ACUERDOS DE GOBIERNO

En cualquier caso, CaixaBank seguirá trabajando para "contribuir al progreso de la sociedad con el Gobierno que se forme, como hemos hecho en el pasado", ha puntualizado.

Respecto a los posibles pactos electorales para la formación de Gobierno, Gonzalo Gortázar ha señalado que desde CaixaBank no tienen más que "respetar los acuerdos a los que lleguen los partidos, los representantes que hemos elegido todos los españoles y estamos a la espera como cualquier otro ciudadano o empresa".

Para el consejero delegado, la entidad no debe "opinar o potenciar unas opciones u otras" y sea cual sea el resultado de las negociaciones, CaixaBank estará "siempre disponible para echar una mano al Gobierno que resulte elegido por los parlamentarios que al fin y al cabo hemos elegido entre todos", ha asegurado.

PRIORIDADES PARA LA LEGISLATURA

En cuanto a las "prioridades" que a su juicio debe tener el Gobierno que se conforme, Gortázar ha apuntado a que "el crecimiento se mantenga, si es posible se acelere" y ha pedido "disciplina presupuestaria" ya que según ha recordado, "todavía hay un déficit público elevado".

A partir de ahí, considera que hay muchas cosas por hacer y ha señalado que "aunque el mercado laboral ha mejorado mucho tiene mucho que mejorar" a la hora de reducir las "inaceptables" tasas de paro, la precariedad, la temporalidad y las desigualdades.

A medio y largo plazo, ha continuado, ha reclamado un "esfuerzo para poner en la agenda de consenso social y político temas de gran trascendencia" como las pensiones, la cuestión demográfica, el funcionamiento del Pacto de Toledo o la educación, no solo de los jóvenes, sino de muchas personas que, con los cambios tecnológicos, en los próximos años van a necesitar o querer cambiar de trabajo y necesitan una "reeducación".

Para ello ha pedido "asegurar que estas discusiones se hacen fuera de la vorágine de las campañas electorales", ya que se trata de "temas sustanciales van más allá de los ciclos electorales" y son necesarios para un "proyecto de país en la dirección adecuada".

"UN GRAN ACUERDO" PARA LA SITUACIÓN EN CATALUÑA

Por otra parte, preguntado por cómo espera que evolucione el conflicto catalán la próxima legislatura, Gonzalo Gortázar ha vuelto a insistir en que "hace falta diálogo, con el respeto lógico al marco legal y que eso debe llevar en su momento, por muy difícil que parezca, a gran acuerdo que sea positivo para Cataluña y para el conjunto de España".

Según el consejero delegado de CaixaBank, "esa es una tarea a la que, sin duda, todos estaríamos muy contentos de llegar y se puede llegar a esa solución, y aunque sea difícil seguimos confiando en la capacidad de las personas que tienen que hacerlo para ese diálogo y esos acuerdos, en el marco del respeto a la ley", ha concluido.