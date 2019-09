Buy & Hold apuesta por las acciones de Bankinter y alerta de la burbuja de deuda pública

Trasladarán sus productos a Luxemburgo para facilitar la distribución en España

La gestora 'value' española Buy & Hold ha apostado por comprar acciones de Bankinter, entidad en la que tienen "mucha confianza" y único valor bancario que tienen su cartera variable, ya que lo consideran "el mejor banco español" en ratios, según ha explicado su presidente Julián Pascual.

Asimismo, la gestora ha incrementado sus posiciones en el sector aéreo "ligeramente", siguiendo los pasos del gurú Warren Buffet. Así, en el mercado español, Buy & Hold sigue apostando por IAG y Aena, toda vez que ha alertado del mal camino de Norwegian "que lo más probable es que muera antes de final de año".

Grifols y CIE Automotive son dos de los valores por los que han apostado en renta variable. En lo que va de año, el fondo de acciones 'B&H Acciones' ha registrado una rentabilidad del 13,6%, mientras que el 'B&H Flexible' acumula un 10,1% de rentabilidad hasta septiembre.

"La clave de la inversión de valor es invertir caso a caso, no por sectores", ha insistido Pascual. Por ello, la gestora mantiene un peso relevante en las tecnológicas Facebook, Google, Amazon, Microsoft, SAP y Tencent, y considera que "no hay burbuja, no están caras en absoluto", según ha valorado el consejero delegado de la gestora, Rafael Vera.

En cuanto a Facebook, Pascual ha hecho hincapié en su modelo de negocio, que "no hay amenazas", más allá de la regulación, ya que existen barreras de entrada para los competidores y hay una alta cuota de mercado.

IBERCAJA Y CAJAMAR EN RENTA FIJA

En cuanto a renta fija, la gestora ha cerrado su posición en bonos alemanes a cinco años, toda vez que ha aumentado su posición corta en bonos alemanes a diez años. "Hay una burbuja brutal en los bonos del Estado español", ha advertido Vera.

Entre otras posiciones de la cartera de renta fija destacan la deuda soberana griega y rumana, así como bonos corporativos de Abertis y Pemex.

La mayor exposición del fondo de renta fija, que acumula una rentabilidad del 7,7% en lo que va de año, está en bonos subordinados bancarios "con mucha más seguridad", destacando las posiciones de Ibercaja y Cajamar.

PREVÉN MUDARSE A LUXEMBURGO

En cuanto a los problemas de distribución de sus productos, la gestora ha reconocido que venden el 90% del volumen a través de su web. Desde octubre de 2017, en que crearon los fondos, han levantado unos 25 millones de euros.

En este sentido, la gestora española ha reconocido que está trabajando en mudar sus productos a Luxemburgo, algo "muy costoso", para facilitar la comercialización de sus productos en España y el extranjero.

"Es muy difícil reformar el sector, en 40 años no se ha hecho", ha lamentado Pascual, que cree que las políticas de "desprestigio" de las sicav han causado "un efecto muy dañino permanente" que está llevando a deslocalizar la industria.

RELANZAN FONDO QUE DEVUELVE COMISIONES

La gestora española ha lanzado la segunda edición del primer fondo español que devuelve las comisiones a los partícipes si este no gana dinero. "Nos gustaría que nos plagiaran en esto", ha apostillado el consejero delegado de la gestora, Rafael Vera.

Según el folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se beneficiarán de esas condiciones los inversores que entren al fondo 'BH Renta Fija clase D' entre septiembre y fin del año, con una inversión mínima de 5.000 euros.