Buy & Hold apuesta por banca e infraestructuras en renta fija y espera retornos de dos dígitos

La gestora de fondos de inversión y 'sicav' Buy & Hold espera obtener retornos de dos dígitos en su cartera de renta fija a cierre del año, tras las buenas rentabilidades obtenidas en el primer semestre, según informó en un comunicado.

En concreto, sus fondos 'B&H renta fija' y 'B&H flexible' obtuvieron rentabilidades del 6,33% y del 11,05% respectivamente en el primer semestre del año.

La gestora española continúa invertida en deuda subordinada bancaria, destacando las posiciones en Ibercaja y Cajamar, tanto de su fondo mixto como en su vehículo 'B&H renta fija'.

En cuanto a las infraestructuras, otras posiciones relevantes de la gestora son la concesionaria Abertis y la petrolera Pemex, así como los bonos de Rumanía y Grecia.

En cuanto a renta variable, Buy & Hold ha registrado una rentabilidad del 15,84% hasta julio en su fondo 'B&H acciones' y mantiene posiciones en Facebook, Amazon y Google, entre otras grandes empresas tecnológicas.

"Nuestra filosofía no está ligada a intentar predecir su evolución, sino a invertir en compañías que tengamos bien estudiadas y que sean lo suficientemente fuertes como para aguantar los vaivenes de los mercados", ha explicado el presidente de la gestora, Julián Pascual.

Además del sector tecnológico, en renta variable la gestora española ha apostado por el fondo canadiense Brookfield, así como por las aerolíneas, donde tiene posiciones en WizzAir, IAG y Ryanair.

DEVOLUCIÓN DE COMISIONES

Buy & Hold se comprometió a no cobrar comisiones si sus clientes no ganaban dinero en el plazo recomendado para sus fondos. En el caso de 'B&H Renta Fija', la gestora no tendrá que devolver las comisiones, ya que ha cumplido con su objetivo, ofreciendo una rentabilidad cercana al 4% en 18 meses.

En cuanto 'B&H acciones' y 'B&H flexible', Valera ha afirmado que "el desempeño de los fondos está siendo bueno, y esperamos que los clientes ganen dinero con ellos en el tiempo de inversión que se recomendó".

La firma independiente está trabajando con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en una nueva serie del mismo tipo para el B&H Renta Fija, con un horizonte temporal de 24 meses.