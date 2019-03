IE Business School, segunda mejor escuela de negocios del mundo en programas MBA Online, según FT

Por segundo año consecutivo

IE Business School ha sido reconocida internacionalmente por el Ranking 2019 de Programas 'Master of Business Administration' (MBA) Online de 'Financial Times como la segunda mejor escuela del mundo, por segundo año consecutivo, con su programa Global MBA, un curso de 15 meses de duración, en inglés, que ya han cursado directivos de más de 60 países, según ha informado la entidad.

'Financial Times' sitúa en primera posición, por segundo año consecutivo, a la escuela Warwick Business School (Reino Unido), con su programa Warwick MBA by Distance Learning. Y, detrás de la española, ocupando el tercer lugar por tercer año consecutivo, se posiciona la estadounidense University of Massachusetts Amherst: Isenberg, con su programa Isenberg Online MBA.

El ránking analiza aspectos como el perfil de los alumnos, sus progresión profesional, la experiencia académica, el grado de diversidad o la calidad del claustro, entre otros. Según el vicedecano de programas 'Blended & Executive MBA' de IE Business School, Ignacio Gafo, "este ránking refleja la apuesta de la escuela por formar líderes capaces de gestionar un entorno global cada vez más digitalizado".

El Global MBA cuenta con un 94% de alumnos internacionales, de los cuales el 33% son mujeres, y combina formación online con sesiones presenciales, videoconferencias y foros de discusión en un entorno globalizado y digital.

Dentro de la cartera de programas 'blended', IE Business School ofrece el Global MBA, el Executive MBA y el IE SMU MBA, impartido conjuntamente con Singapore Management University. Además, imparte el IE Brown Executive MBA junto con Brown University y el Global Executive MBA, un programa para altos directivos que combina periodos presenciales en Madrid, Singapur, Los Ángeles y Sao Paulo, con formación online.

IE Business School ha invertido más de 25 millones de euros en los últimos 15 años en proyectos de innovación aplicada a la formación y tiene previsto duplicar esa cifra e invertir 50 millones euros más en los próximos 5 años para impulsar su apuesta tecnológica.