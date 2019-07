Budweiser firma un acuerdo global y multianual con LaLiga y la 'Premier League'

La marca cervecera del grupo Anheuser-Busch InBev Budweiser ha anunciado este martes un acuerdo multianual con las dos ligas de fútbol más importantes del mundo, la 'Premier League' y LaLiga, según informa LaLiga en un comunicado.

Como exsocio de la Copa Mundial de la FIFA, y seguidor de las ligas de fútbol y de diversas selecciones nacionales de todo el mundo, Budweiser ha ampliado su apoyo al fútbol.

Estos nuevos acuerdos se activarán en los cinco continentes y en más de 20 países, incluyendo a Reino Unido, China, Sudáfrica, India, Chile y Nigeria, acercando a los seguidores a sus ídolos del fútbol gracias a una serie de programas en todo el mundo.

Siendo la marca de cerveza más valiosa del mundo, the King of Beers lanzará su campaña global 'Be a King' junto con estos acuerdos. Las acciones incluirán envases de edición limitada mostrando los emblemáticos trofeos de liga, 'viewing parties' exclusivas, activaciones en broadcasters y contenido diseñado para celebrar la grandeza de los jugadores en el terreno de juego y su impacto cultural fuera del mismo.

"Nos entusiasma poner en marcha estos acuerdos a largo plazo con la Premier League y LaLiga, dos competiciones de fútbol de categoría mundial. Estas asociaciones nos permitirán conectar aún más con los consumidores clave y seguidores del fútbol de todo el mundo. Nos apasiona el fútbol, igual que a nuestros consumidores, así que no podemos estar más orgullosos de homenajear al deporte, a los jugadores y, lo que es más importante, a sus aficionados", ha señalado el director de marketing de Anheuser-Busch InBev, Pedro Earp.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha subrayado que la Liga española está "comprometida" con "aumentar la pasión por el fútbol en todo el mundo". "Esta asociación histórica con Budweiser será una gran aportación a la creciente emoción y expectativas para esta temporada y estamos muy felices de tenerlos como socios. La visibilidad global de los clubes españoles se fortalecerá gracias a este acuerdo", se ha congratulado.

Por su parte, el director general en funciones de la Premier League, Richard Masters, se ha mostrado "encantado" por anunciar que Budweiser será un nuevo socio de la competición inglesa. "Budweiser tiene un gran historial de innovadores patrocinios de fútbol, incluyendo el de la Copa Mundial de la FIFA durante muchos años. Estamos deseando trabajar juntos para desarrollar esta asociación y atraer el entusiasmo de nuestros aficionados de todo el mundo", comentó.