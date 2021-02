Brasil eliminará los impuestos sobre el diésel durante dos meses y sobre el gas de manera indefinida

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el jueves por la noche que el Gobierno eliminará los impuestos federales sobre el diésel durante dos meses, de cara a buscar la exención fiscal de manera indefinida, y suprimirá las tasas impositivas sobre el gas de manera definitiva.

Así lo indicó el mandatario durante un encuentro en Facebook con el equipo económico del Ejecutivo recogido por la agencia de noticias brasileña 'Ecb'. Bolsonaro señaló que las medidas entrarán en vigor a partir del 1 de marzo.

El presidente explicó que durante los dos meses en los que quite el impuesto al diésel, el Gobierno estudiará una forma definitiva de dejar a cero dicho impuesto. Esta medida, según el mandatario, servirá para compensar el aumento "excesivo" en los precios del diésel y la gasolina establecidos por Petrobras, la petrolera estatal brasileña.

Bolsonaro advirtió de que si bien no puede interferir en la autonomía de la petrolera, esta debería someterse a algunos cambios para no realizar incrementos de precios abusivos en los combustibles, aunque no dio a conocer más detalles.

"No puedo interferir en Petrobras, aunque algo va a pasar en Petrobras en los próximos días. Hay que cambiar algo", puntualizó el mandatario.