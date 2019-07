Botnia, la palabra más bonita para "Los lobos" que revientan "¡Boom!"

Silvia García Herráez

"A partir de ahora, la palabra Botnia nos va a parecer la más bonita", ha señalado Valentín entre risas, concursante del programa "¡Boom!" que junto a sus tres compañeros Erundino, Manu y Alberto, más conocidos como "Los Lobos", han ganado el bote del programa, el mayor de la historia de la tele europea.

Y es que, Botnia, ese golfo del mar Báltico situado entre Suecia y Filandia, era la última repuesta correcta de las 14 que habían acertado previamente y que les hizo llevarse semejante premio a casa.

Bote que acumula un total de 6.689.300 euros, dinero que para los cuatro "feroces" es un buen colchón de vida. Y es que de ser profesor (precario) de universidad -Valentín-, periodista (en paro) -Manu-, ingeniero -Erundino- y pensionista -Alberto- a ser ya historia de la televisión es un peso grande.

"¿Habéis fantaseado alguna vez con lo que haríais con el dinero si ganaseis?" Los cuatro, al unísono responden con un no rotundo en la rueda de prensa. "Con lo que sí verdaderamente he fantaseado ha sido con la última pregunta, si sería bonita o no, y la verdad es que lo ha sido", ha respondido Erundino, concursante que dio la respuesta de la victoria.

La dinámica de "¡Boom!" consiste en ir respondiendo una serie de preguntas (algunas con más de una opción) para desactivar las bombas y llegar a la ronda final, donde para ganar el bote, hay que responder correctamente 15 preguntas. Preguntas que en algunos casos son imposibles, como afirma el presentador del programa, Juanra Bonet.

"Es el juego del ratón y el gato entre los guionistas y nosotros", ha apuntado Manu. Pero, la pregunta que les viene a la cabeza a todo el mundo es "¿Cómo se preparan los concursantes el programa para saber absolutamente de todo?". Respuesta fácil, "el 90% de lo que tenemos en la cabeza son los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, según también nuestros intereses", ha respondido Alberto.

Mientras que el otro 10% les viene por estar constantemente refrescando conocimientos en el programa y de estar muy pegados a la actualidad.

Entre risa y risa, y anécdota y anécdota, Juanra Bonet y los concursantes no han querido olvidarse de su compañero José Pinto -fallecido recientemente y miembro inicial de "Los Lobos"-, a quien le han rendido un homenaje y han recordado con el sentido del humor y el carisma que tenía.

Valentín ha querido dejar bien claro que esta victoria iba dedicada a él: "yo me quiero acordar de José ahora mismo. Quiero dedicarle esto es su memoria. Quiero acordarme de él y de cuanto le echo de menos".

A los concursantes tampoco le han faltado palabras de agradecimiento para el presentador catalán, a quien ya consideran un amigo. "Juanra ha sido un maestro para nosotros y siempre con una sonrisa puesta. Gracias a su forma de ser, el sentido del humor y su profesionalidad todo sale bien, ese buen resultado que se ve en las casas es gracias a él", se ha deshecho en elogios Erundino.

Ese "grupo de genios que ha revolucionado el mundo de los concursos", como a Bonet le gusta decir, no estarían donde están hoy si no hubiera sido por la insistencia de la mujer de Valentín, Victoria, quien le impulsó a llevar a cabo la idea de formar un equipo para "¡Boom!".

Pero si alguno se pregunta cómo Valentín llegó a formar finalmente este equipo de "los cuatro fantásticos", él mismo responde que tras participar en "Saber y Ganar" decidió "juntar a varios rivales para poder participar", por lo que estos "lobos" ya tenían experiencia previa en el mundo de los concursos.

Pero donde verdaderamente han hecho historia, y por partida doble, ha sido en "¡Boom!", y es que no solo han batido el récord llevándose el mayor premio de la historia de la televisión en Europa, si no que también recibieron el Premio Guinness de los Récords de permanencia en un concurso de televisión al alcanzar los 505 programas.

Aunque, a pesar del enorme premio, a los concursantes lo que más le ha "enriquecido" es el apoyo de tanta gente, desde niños hasta personas mayores. "Que te pare un niño por la calle para pedirte una foto y te mire con los ojos brillantes llenos de ilusión y admiración, no tiene precio ninguno", ha contado Manu.

Lo que sí tiene precio, o más bien, una cifra exacta, es el dinero, con el que ninguno de los concursantes tienen muy claro qué van a hacer, lo único que sí saben es que van a hacer un viaje juntos ya que el programa les ha unido como una familia, y como dice la canción "Queridos compañeros" de Canovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, en boca de Erundino, "y lo bueno que un día hicimos juntos, queridos compañeros quedará".