Bonet reconoce preocupación en los empresarios por un Gobierno PSOE-Podemos pero ve una garantía en Calviño

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha admitido este jueves que existe preocupación en el mundo empresarial por un Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pero ha señalado que la presencia de Nadia Calviño como futura vicepresidenta económica les "ofrece una cierta garantía".

"No estamos absolutamente tranquilos, pero sí hay que confiar. Me ofrece una cierta garantía la presencia de Calviño como vicepresidenta", ha afirmado Bonet en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

En la misma línea que CEOE y Cepyme, el presidente de la Cámara de Comercio ha destacado que lo que necesita España es un Gobierno "estable, moderado y centrado", que pueda enfrentarse a la desaceleración económica que se avecina y que "no cometa imprudencias".

Preguntado por si ese papel podría cumplirlo un Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos, Bonet ha señalado que por qué no podría hacerlo. "Puede ser. ¿Por qué no? Debe serlo y, si no lo es, no iremos bien. Hay que confiar en que sea un Gobierno centrado, estable y moderado y que ayude a que la economía progrese", ha opinado.

En cuanto a si sería estable un Ejecutivo que depende de ERC para su constitución, el también presidente de honor de Freixenet ha indicado que, "más que un problema de siglas", lo importante son los programas "y lo que se practique".

"Lo primero que tenemos que tener son unos Presupuestos idóneos para que las empresas puedan desarrollar su potencial porque son los motores económicos, y los políticos lo que tienen que hacer es ayudar", ha subrayado.