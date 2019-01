Bonet pide a la política que escuche a las empresas porque son una "pieza clave" para España

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha pedido a los políticos que escuchen a las empresas porque son una "pieza clave" para España, y ha asegurado que, si no lo hacen, "no están cumpliendo bien con su función".

Bajo su punto de vista, es necesario promover una serie de medidas para impulsar la transformación digital, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y cree que hay que hacerlo, sobre todo, mediante colaboración público-privada.

Así lo ha señalado Bonet durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía, donde ha hecho hincapié en que las nuevas tecnologías son necesarias para afrontar la internacionalización.

"España está en ello, con retraso, como casi siempre, pero de una manera progresiva", ha dejado claro el presidente de la Cámara de Comercio de España. Sobre las cámaras de comercio, Bonet ha afirmado que hay que enfocar la visión de las cámaras al siglo XXI.

"En un mundo globalizado en el que los cambios se suceden con gran aceleración, las cámaras somos esenciales para que España no pierda el tren de la cuarta revolución industrial", ha apostillado.

Así, ha asegurado que en este mandato al frente de la Cámara asentará las bases de renovación, porque considera que hay que "reafirmar y dar nuevo impulso a las cámaras de comercio, "ese instrumento fundamental para España".

Por ello, considera que se deben apoyar a las cámaras territoriales lo "máximo que se pueda". Desde 2014, a través de la capilaridad de las cámaras territoriales, se han destinado un total de 410 millones de euros directamente a pymes.

"Hemos realizado una gran labor", ha afirmado, tras señalar que en los últimos cuatro años un total de 400.000 pymes han resultado beneficiadas de programas de la cámara y se han asesorado a más 50.000 emprendedores y autónomos, que han creado más de 11.000 empresas y han formado a más de 100.000 jóvenes.

DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y BIENESTAR

Para Bonet, la defensa de la empresa es "la pieza clave del sistema". No obstante, también ve imprescindible que se defienda la Constitución y sus elementos fundamentales, que son "líneas rojas" por las que no se debe transitar.

Por ello, aboga por defender la democracia, el Estado de derecho y de bienestar, la economía social y de mercado, la unidad de mercado, la monarquía y el Estado de las autonomías, porque son principios de la Constitución.

Bonet también ha señalado que "no entiende cómo algunos pueden querer marcharse de la Unión Europea". Y ha dejado claro que no se puede dejar que populismos "extraños" impongan una marcha hacia el antisistema.

"No entiendo cómo en un país como el nuestro, que ha dado un salto gigantesco en los últimos 50 años, se quiera romper el sistema que lo ha permitido, no lo entiendo, y debemos defenderlo, porque si no se defiende dejas el espacio y lo ocupan otros", ha resaltado, tras pedir que se apuesta por una economía más inclusiva, próspera y tras insistir en la defensa del propio país y de la gente.

NO LE GUSTA LA SITUACIÓN EN CATALUÑA

Por otro lado, preguntado por la situación en Cataluña, Bonet ha afirmado que, como catalán, español y europeo, le preocupa Cataluña y ha señalado que la situación de "anomalía" que se tiene allí "no le gusta nada".

"Todo lo que sea movimientos que puedan perturbar esa marcha hacia la normalidad y la concordia no me gustan", ha dejado claro, tras afirmar que la Crida Nacional -partido político independentista creado en torno a Carles Puigdemont- "no parece que esté aterrizando".