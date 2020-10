Bonet y Garamendi piden moderación a los políticos y avisan de que "no se puede parar la economía"

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han pedido este miércoles "moderación" a la clase política, al tiempo que han advertido de que la economía "no puede parar" pese a la pandemia.

Ambos han participado esta mañana en el XIX Congreso de Directivos CEDE, que se celebra en Valencia, donde han expresado su coincidencia en el complejo momento actual que vive la sociedad española por la crisis del coronavirus y sus efectos sobre la economía y el empleo.

Bonet, el primero en intervenir, ha señalado que el Gobierno "debe virar al servicio de la gente y no perderse en divisiones que no conducen a ningún lado", mientras que la empresa "tiene que ponerse las pilas y luchar" para sobrevivir en el actual contexto de crisis.

En su opinión, las empresas tienen una "oportunidad única" con los fondos europeos para avanzar en la transformación digital, la transición ecológica, la formación, y sobre todo, la internacionalización, "que no puede parar".

El presidente de la Cámara de Comercio de España ha afirmado que la crisis actual es la peor que ha vivido España, con una caída del PIB esperada para este año del 14% y una tasa de paro del 22,5%, de acuerdo con las previsiones de este organismo.

Ante esta situación, ha apuntado, las empresas pueden elegir "entre rendirse y morir o luchar y salvarse". Para ello, ha apelado a la capacidad de resiliencia de las empresas, a la colaboración política y a la colaboración público-privada, entre otros factores.

"Si no vamos juntos, no saldremos. Basta de ensoñaciones y de demagogia", ha subrayado Bonet, que ha insistido en que a las empresas "hay que acompañarlas" para que las que sean viables no se queden atrás y que las no lo sean, "se reiventen".

GARAMENDI: "MODERACIÓN, CONFIANZA Y ESTABILIDAD"

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que, en el actual contexto de crisis, la clave es generar confianza, estabilidad y entendimiento y para ello, ha dicho, se necesita "moderación". "Este país es moderado y no es eso lo que vemos habitualmente en los medios de comunicación", ha apuntado en alusión a la crispación política.

Asimismo, Garamendi ha insistido en que, desde el respeto y cumplimiento a las normas y protocolos sanitarios, "no se puede parar la economía".

El dirigente empresarial ha puesto de manifiesto algunos de los retos que tiene por delante España, como la digitalización, la educación, el apoyo al sector industrial y la empleabilidad. Sobre este último punto, ha defendido que "la igualdad viene del empleo, no de que unos trabajen y otros repartan".

Garamendi también ha indicado que se debe volver "a la cultura del esfuerzo" porque esa es "la cultura del éxito" y ha pedido "eficiencia" a la hora de gestionar los fondos europeos, "gastando bien el dinero y atendiendo a lo que dicen las empresas" para que realmente se aproveche esta "oportunidad".

Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha señalado que, al igual que los créditos ICO, han sido una medida clave para proteger el empleo y poder "hibernar" las empresas.

"Han sido eficaces pero son coyunturales", ha indicado el dirigente de la CEOE, que ha añadido que habrá que ayudar a las empresas mientras lo necesiten para no dejar caer el empleo.

Por último, el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín, ha indicado que las empresas necesitan "estabilidad y seguridad", así como aprovechar el plan de fondos europeo, "la mayor oportunidad" que tiene España ahora para transformar la economía y la sociedad.