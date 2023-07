La Bolsa vuelve a atascarse a la espera de las urnas, los bancos centrales y de más resultados empresariales

Vuelven los mercados a la indefinición, a las dudas y al “esperar y ver”. Los inversores hoy, de momento, no consiguen estirar las ganancias de ayer. Hay demasiadas incógnitas encima de la mesa. Los bolsistas esperan los resultados de las elecciones de este domingo y esperan también las decisiones que anuncien la próxima semana la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Además, en los próximos días publicarán resultados las grandes empresas españolas.

El índice Ibex 35 sube un 0,2 por ciento tras las primeras operaciones del viernes. Se coloca en 9.540 puntos. En el conjunto de la semana, y a falta del cierre de hoy, la Bolsa muestra una mejora del 1 por ciento. Acumula en lo que va de año una revalorización próxima al 16 por ciento. Hoy, tercer viernes de mes, es día de vencimiento de opciones y futuros. Puede provocar un aumento de la inestabilidad en la recta final de la sesión, que es cuando se realiza el cómputo del cierre de los índices en el vencimiento.

Hoy pagan dividendo Realia y Azkoyen, a razón de 0,05 y 0,19 euros brutos por acción, respectivamente. Hoy se conocerán las cuentas de Cie Automotive, Línea Directa, Oryzon Genomics, Aedas Homes, Logista y Tubacex. Ya se sabe que la empresa de distribución Logista ha aumentado su beneficio un 36 por ciento en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. Ha ganado 193 millones de euros. Por su parte, Línea Directa ha dado pérdidas de 15,5 millones de euros al cierre de la primera mitad del ejercicio, frente a las ganancias de 49 millones en el mismo periodo del año anterior.

FCC ha aprobado en su junta extraordinaria de accionistas la recompra de un 7 por ciento de su propio capital, -32 millones de títulos-, por importe de 400 millones de euros. El precio será 12,5 euros por acción. Por su parte, el Banco Sabadell ha aumentado su autocartera en seis meses desde el 0,65 hasta el 1,19 por ciento de su capital. Hoy se publican las estadísticas de hipotecas del sistema financiero.

En el Reino Unido, las ventas al por menor han aumentado siete décimas en junio, frente al 0,3 por ciento del crecimiento en el mes anterior. En Japón se ha publicado el IPC del mes pasado. Se ha situado en el 3,3 por ciento en tasa anual. Se esperaba un dato algo más elevado. En Estados Unidos es el día grande de American Express. Ayer Wall Street castigó a Tesla y a Netflix tras presentar sus cuentas. No fueron malas, pero se quedaron cortas en cuenta estimaciones de futuro. Esta semana inversores han dedicado buena parte de su tiempo a digerir sin prisas las referencias que han llegado desde Estados Unidos, tanto macro, como microeconómicas. Entre estas últimas, destacan las sólidas cuentas que han publicado Bank of America y Bank of New York Mellon. Ambos han mejorado sus resultados en el segundo trimestre del año, gracias a las subidas de tipos de interés. Por el contrario, Morgan Stanley ha reducido su beneficio. Pero sus cifras han sido mejores de las que esperaba el mercado.

Ahora los inversores centran su foco de atención en los consejos de gobierno que celebrarán la semana próxima tanto la Reserva Federal de Estados Unidos (el miércoles), como el Banco Central Europeo (el jueves). Los mercados han descontado una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero en EEUU y Europa. Falta por saber si estas son las últimas subidas o si todavía puede producirse otra más antes de fin de año.