La Bolsa tantea los 9.400 puntos, mientras espera "pistas" del BCE y de la Reserva Federal

Poco a poco la Bolsa ha ido entrando en calor a lo largo del día. Los inversores han ido animándose. El índice Ibex 35 cierra la sesión del jueves en 9.405 puntos con una subida del 1,35 por ciento. Han bajado pocos valores. Entre ellos Arcelor, que ha publicado resultados. Entre los valores más pequeños, el mercado mira a CAF, que está a punto de firmar un contrato de 500 millones de euros para el suministro de trenes al operador ferroviario británico London Eastern Railway.

Esta tarde tienen previstas comparecencias públicas la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Sus palabras llegarán ya con los mercados europeos cerrados. En su intervención de ayer Powell señaló que no trabaja con un escenario de recesión económica, ni en EEUU ni en el resto del mundo. Hoy han hablado ya el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos y Mario Centeno, consejero de este organismo. Este último ha señalado que los tipos de interés se encuentran en una meseta. Considera que la política monetaria de la entidad está funcionando y poco a poco la inflación se va controlando. De Guindos, por su parte, ha señalado que cualquier movimiento de tipos de interés es todavía muy prematuro.

Los principales institutos de estudios económicos de Alemania, los llamados “cinco sabios” creen que el PIB alemán se contraerá este año un 0,4 por ciento, para crecer a un ritmo del 0,7 por ciento en el próximo ejercicio. Lo que está claro es que las autoridades monetarias están cada vez más preocupadas por el enfriamiento de la economía que por la marcha de la inflación, que ya ha comenzado a reducirse. Los mercados de hecho comienzan a barajar una primera bajada de tipos en EEUU antes del próximo verano. Para el Banco Central Europeo no se espera un primer recorte de tipos antes de la segunda mitad de 2024.

En el mercado petrolero siguen bajando los precios. El barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga esta tarde a 80,5. Muy lejos ya de los 95 que alcanzó hace mes y medio. Se deja notar el mayor enfriamiento de la actividad económica a nivel mundial. Según Bank of America si se cortase el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz debido al conflicto entre Israel y el grupo Hamás, el precio del crudo podría superar los 200 dólares por barril. De momento, los mercados de materias primas no se amilanan y no le atribuyen demasiadas probabilidades a esta posibilidad.

Hoy se ha publicado el boletín petrolero Unión Europea. El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos ha bajado un 0,4 por ciento en la última semana. Se sitúa en las estaciones de servicio en 1,646 euros por litro. Es su nivel más bajo desde el pasado mes de julio. Un porcentaje similar ha bajado el gasóleo. Cuesta algo menos, 1,64 euros. Los precios en ambos casos se han ido reduciendo en las últimas seis semanas. Los analistas esperan que en los próximos meses continúe esta evolución. Los expertos no descartan que a medio plazo el litro de gasolina se acerque al euro y medio por litro y a 1,30 euros en el caso del diésel. Nadie olvida que los carburantes llegaron a superar los dos euros durante el verano del año pasado.