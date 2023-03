La Bolsa se tambalea tras un nuevo terremoto financiero con epicentro en el Credit Suisse

Poco ha durado la tranquilidad con la que han abierto hoy las bolsas y los mercados de bonos. El índice Ibex 35 ha cerrado el día en 8.759 puntos, con una pérdida del 4,37 por ciento. En los peores momentos de la sesión ha llegado a caer todavía algo más. Los nervios en estos días están a flor de piel en el sector financiero. Se han complicado seriamente las cosas en las últimas horas en los mercados tras conocerse que el Banco Nacional Saudita, -el principal accionista del Credit Suisse con un 9,9 por ciento-, no va a aportar mas asistencia financiera al banco suizo. No suscribirá futuras ampliaciones de capital. El problema no es tanto que el dinero saudita no compre esos títulos, sino que no está claro que haya alguien que quiera hacerlo. Assí que la entidad ha pedido ayuda y apoyo la banco central suizo. Y han vuelto a encenderse todas las luces rojas de alarma. Los mercados reaccionan con muchos vértigos a todo lo que tenga que ver o se relacione con el sector financiero.

Las acciones del Credit Suisse han perdido los dos euros, en algunos momentos han caído más de un 30 por ciento y se han ido a mínimos históricos, lo que ha asustado a los mercados y ha erosionado de nuevo la confianza de los inversores en el sector, sobre todo porque la entidad suiza es una de las grandes del sector en Europa. Al cierre de la sesión ha perdido un 25 por ciento. Es el segundo mayor banco de Suiza tras el UBS. Las últimas cifras conocidas señalan que en el cuarto trimestre del año pasado los clientes del Credit Suisse retiraron efectivo por 110.000 millones de francos suizos. Es una sangría de clientes que todavía no ha terminado. El presidente ejecutivo de la entidad ha asegurado que la liquidez del banco es sólida y que de hecho supera todos los requisitos legales. El Banco realizó el año pasado una ampliación de capital por 4.000 millones de francos suizos y anunció el despido de 9.000 trabajadores en todo el mundo, así como el recorte de sus gastos en un 15 por ciento. Pero todas estas medidas no han conseguido calmar a los inversores.

Algunos observadores se preguntan si la crisis del Silicon Valley Bank de EEUU ha saltado a este lado del Atlántico. A estas alturas, cualquier chispa enciende la mecha de la preocupación. Los bolsistas han curado en salud y han vendido sus acciones de bancos, por si acaso. En Europa, además de Credit Suisse han caído a plomo las acciones de UBS, BNP Paribas o Societe General. Dentro de casa, las caídas en el sector han oscilado al cierre de la sesión bursátil desde el 6 por ciento de Unicaja o Caixabak al 10 por ciento de BBVA y Banco Sabadell.

Además de a los bancos, todos los ojos han mirado hoy a Inditex, que ha publicado resultados a primera hora. Son cifras récord. Su beneficio neto ha aumentado un 27 por ciento hasta 4.130 millones de euros. Las ventas han crecido un 18 por ciento. Inditex a facturado el año pasado más de 32.500 millones. La empresa dueña, entre otras, de la marca Zara ha anunciado un aumento del 29 por ciento en su dividendo. Pagará en total 1,20 euros por acción. Sus títulos han cerrado la sesión con una pérdida del 4,5 por ciento.

En el mercado secundario de deuda, la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años ha caído de forma abrupta hasta el 3,26 por ciento El “bund” alemán rinde un 2,13 por ciento y los bonos de Estados Unidos al mismo plazo ofrecen un 3,42 por ciento. Hace una semana rozaba el 4 por ciento. En los demás mercados, cae la cotización del euro. Se cambia por debajo de 1,06 dólares. Hoy suben el oro, que se va hasta 1.928 dólares por onza, y sube con fuerza el Bitcoin, que supera los 24.000 dólares. Baja el precio del petróleo. Esta tarde el crudo del Mar del Norte se paga a 74 dólares por barril, cuando hace diez días se movía por encima de 85. Es su precio más bajo desde hace mas de dos años.