La Bolsa sube otro peldaño y se consolida en su nivel más alto desde febrero de 2020

Pocas veces en la historia de la Bolsa ha podido verse un arranque de año tan intensamente alcista como el de este ejercicio. El índice Ibex 35 suma hoy otro 0,5 por ciento, hasta 9.340 puntos. Se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años y acumula ya una ganancia del 13 por ciento en el último mes y medio. Es una subida lineal de 1.100 puntos en el Ibex.

Los inversores miran hoy a Repsol, que ha publicado sus resultados a primera hora de la mañana. Su beneficio se ha disparado un 70 por ciento en el pasado ejercicio, hasta 4.251 millones de euros. El beneficio acumulado en los años 22 y 21 (6.750 millones de euros en total) todavía no llega para compensar las pérdidas de los años 19 y 20, que superaron en conjunto los 7.100 millones. La empresa incrementará un 11 por ciento su retribución al accionista, hasta 0,75 euros por título. Además realizará una nueva recompra y amortización de acciones. Repsol alcanzará este año un récord de inversión, con 5.000 millones de euros. Hoy repunta el precio del petróleo. El barril de crudo del Mar del Norte se paga por encima de 86 dólares.

El mercado mira también a Grifols, que va a reestructurar su plantilla con el objetivo de ahorrar hasta 400 millones de euros al año. Reducirá su fuerza laboral en 2.300 personas, sobre todo en Estados Unidos, lo que supone un 8 por ciento.

Los inversores están atentos esta mañana al boletín económico del Banco Central Europeo. Hoy comparecen varios miembros de este organismo, entre ellos su vicepresidente, Luis de Guindos. Ayer, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejó claro que en marzo habrá una nueva subida de medio punto en el precio del dinero. El próximo consejo del BCE está previsto para el 16 de marzo. El siguiente, el cuatro de mayo.

Con esta referencia, hoy el Tesoro español vuelve al mercado. Celebra una nueva subasta de deuda a medio y largo plazo. Son bonos y obligaciones al plazo de cuatro años y medio, a siete años y a 9 años y ocho meses. Quiere captar hasta 6.500 millones de euros. En la última subasta, el bono a siete años salió con una rentabilidad del 2,89 por ciento. Como referencia, la deuda a diez años ofrece actualmente en el mercado secundario un rendimiento del 3,50 por ciento. El siete de marzo se celebrará la próxima subasta de letras a 6 y 12 meses. Y una semana después, el día 14, llegará una nueva colocación de letras a tres y nueve meses.

Los títulos públicos han despertado últimamente gran interés entre los ahorradores, que buscan colocar provechosamente su dinero después de mucho tiempo con rentabilidades cero o negativas. Hace dos días el Tesoro colocó letras a tres y nueve meses. La rentabilidad de los títulos a 9 meses roza el 3 por ciento. Es un rendimiento muy inferior a la inflación actual, que es del 5,9 por ciento. En todo caso, la rentabilidad de letras es claramente superior a los depósitos bancarios, que actualmente no son nada atractivos.

Desde Estados Unidos llegarán hoy los precios industriales y las peticiones semanales de subsidios por desempleo. Este último dato llega después de que hace unos días se conociera que la tasa de paro se ha reducido una décima en aquél país, hasta el 3,4 por ciento. En enero, la economía estadounidense creó más de medio millón de puestos de trabajo no agrícolas. Una cifra realmente espectacular. La secretaria del Tesoro de EEUU y ex gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha asegurado que no puede hablarse de recesión cuando el mercado laboral se encuentra tan fuerte. Sin embargo, hay otros parámetros que se muestran más débiles. Entre ellos, el beneficio por acción de las empresas cotizadas en los mercados de Estados Unidos, que ha ido reduciéndose progresivamente desde mediados de 2020. De hecho se sitúa por debajo de la media de los últimos veinte años, lo que se interpreta como señal de alarma para los mercados. No en vano la Bolsa descuenta, entre otras cosas, los resultados futuros de las empresas.