La Bolsa sigue en ascuas en el día de la Reserva Federal y de numerosas cuentas de empresas

El índice Ibex 35 arranca el miércoles en 9.530 puntos, con una moderada ganancias del 0,15 por ciento. Una de las estrellas del día es el Banco Santander, que ha publicado resultados a primera hora la mañana. Ha obtenido un beneficio neto de 5.241 millones de euros al cierre de la primera mitad del año. Es un incremento del 7 por ciento. La entidad ha abonado 224 millones por el nuevo impuesto que graba a las entidades financieras. Sin contabilizar esta cantidad el banco cántabro habría aumentado su resultados un 12 por ciento. Santander ha firmado el mejor primer semestre de su historia.

Por su parte, Enagás ha ganado 177 millones de euros entre enero y junio, frente a los 30 millones del año pasado en las mismas fechas. El beneficio de Endesa se ha reducido un 4 por ciento, hasta 879 millones de euros. También ha publicado Redeia, la antigua Red Eléctrica. Su beneficio se ha reducido un 2,4 por ciento, hasta 354 millones de euros.

El gestor aeroportuario Aena ha ganado 607 millones de euros, el doble que en el primer semestre de 2022. El beneficio de Laboratorios Rovi se ha reducido un 17 por ciento en la primera mitad del ejercicio, hasta 66,6 millones de euros. Entre las empresas más pequeñas, Clínicas Baviera ha aumentado su beneficio un 10 por ciento, hasta 21,4 millones de euros. Y Metrovacesa ha dado pérdidas de 35 millones en el primer semestre, frente a ganancias de 12 millones en el mismo periodo del año pasado. En Estados Unidos publican resultados gigantes como Meta o CocaCola.

Hoy los inversores de medio mundo tienen una cita de obligado cumplimiento con el consejo de gobierno de la Reserva Federal, el llamado comité de mercado abierto o FOMC por sus siglas en inglés. Sus decisiones se conocerán esta tarde, a las ocho, hora española, ya con los mercados europeos cerrados.

Los inversores han descontado una nueva subida de un cuarto de punto en el precio del dinero, que se encuentra actualmente en la banda del 5 al 5,25 por ciento. Es su nivel más alto desde el año 2007. Los mercados escucharán con especial atención a su presidente, Jerome Powell, en busca de pistas sobre si esta subida de tipos será la última del año o si hay que esperar una más después del verano.

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha asegurado que el enfriamiento de la economía de China puede tener repercusiones negativas sobre la actividad económica de Estados Unidos. Pero no cree que el país entre en recesión. Por el contrario, los expertos de Citi Research no descartan que Estados Unidos entre en una suave recesión en el primer o segundo trimestre del año venidero, cuando puede producirse una contracción del PIB del orden de un 1,7 por ciento. Los analistas de banco estadounidense de negocios Goldman Sachs han mejorado su visión sobre el futuro próximo de la economía del EEUU. Cifran en un 20 por ciento la probabilidad de que el país entre en recesión durante los próximos trimestres. En sus anteriores previsiones situaban esa probabilidad en el 25 por ciento. Los economistas de la firma creen que la Reserva Federal no necesitará forzar una recesión para llevar la inflación al objetivo del 2 por ciento. Y eso a pesar de que el consumo privado, el mercado laboral y el inmobiliario continúan fuertes.

En el mercado de divisas el euro se cambia por debajo de 1,11 dólares, cuando hace pocos días superaba el nivel de 1,12. El motivo de esta mayor debilidad se encuentra en los pobres indicadores de actividad industrial que se han publicado en la zona euro. El índice PMI de actividad en el sector manufacturero ha bajado hasta 42,7 puntos. Lecturas por debajo de 50 apuntan contracción de la actividad económica.

El petróleo se negocia por encima de los 82,5 dólares por cada barril de crudo del Mar del Norte. En el mercado de deuda pública, la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años se mantiene en el 3,45 por ciento, frente al 2,39 del “bund” alemán. Los bonos de Estados Unidos al mismo plazo rinden un 3,89 por ciento.