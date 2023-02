La Bolsa no siente vértigos y sube otro peldaño tras los datos de inflación de Alemania

El índice Ibex 35 arranca el día en 9.280 puntos, con alza de un 0,6 por ciento. Ha sumado mil puntos en lo que va de año. Es una revalorización que supera el 12 por ciento. Es su nivel más alto de los últimos veinte meses. Suben Inditex, Telefónica y las empresas relacionadas con el turismo y los viajes. Y siguen animados los bancos, pese a los malos resultados que ha publicado esta mañana Credit Suisse. Hoy ha rendido cuentas la aseguradora Mapfre. Su beneficio se ha reducido un 16,1 por ciento en 2022, hasta 642 millones de euros. La buena noticia es que los ingresos por primas crecieron un 10,8 por ciento, hasta 24.540 millones. También ha publicado resultados Arcelor. Su beneficio se ha reducido un 29 por ciento, pero ha mejorado sus previsiones para el ejercicio en curso. Sube también Repsol, que espera eliminar su deuda este año y espera seguir aumentado su retribución al accionista, hasta alcanzar un euro por acción entre dividendos y recompras de acciones.

Los mercados disponen hoy de una referencia de vital importancia, como es el IPC Alemania. La tasa anual ha repuntado una décima en enero, hasta el 8,7 por ciento. Es un dato mejor de lo que esperaba el mercado, que barajaba un 8,9. El Banco Central Europeo prestará mucha atención a esta referencia, ya que puede modular los próximos movimientos de la entidad en política monetaria. Además, a media mañana Bruselas dará a conocer sus nuevas previsiones económicas. Esta tarde está prevista una comparecencia pública de Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE.

Ayer intervinieron varios miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. Coincidieron en advertir sobre una posible subida de los tipos de interés por encima del 5,25 por ciento que espera el mercado. Y coincidieron en pronosticar que el precio del dinero se mantendrá alto durante bastante tiempo hasta que la inflación se encuentre suficientemente dominada. A primera hora de la tarde se conocerán en EEUU las peticiones semanales de subsidios por desempleo. Es un dato que ha despertado gran interés después de que el pasado viernes se conocieran sólidos datos de empleo en aquél país. La tasa de paro se ha reducido una décima, hasta el 3,4 por ciento, lo que equivale a pleno empleo técnico. La economía estadounidense creó el mes pasado 517.000 empleos no agrícolas.

La secretaria del Tesoro de EEUU y ex gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha asegurado que no puede hablarse de recesión cuando el mercado laboral se encuentra tan fuerte. Sin embargo, hay otros parámetros que se muestran más débiles. Entre ellas, el beneficio por acción de las empresas cotizadas en los mercados de Estados Unidos, que ha ido reduciéndose progresivamente desde mediados de 2020. De hecho se sitúa por debajo de la media de los últimos veinte años, lo que se interpreta como señal de alarma para los mercados. No en vano la Bolsa descuenta, entre otras cosas, los resultados futuros de las empresas.

Los analistas de Julius Baer, la entidad suiza de gestión de patrimonios, creen que las Bolsas pueden corregir, por lo que aconsejan esperar al segundo semestre del año para volver a entrar en los mercados tras la fulgurante arranque del ejercicio.

En el mercado petrolero el crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, ha subido un dólar, hasta 85 por barril. En el mercado de divisas el euro se consolida por encima de 1,07 dólares, lejos del cambio de 1,10 que tocó hace unos días. El euro ha perdido ya buena parte del terreno que había ganado frente al dólar desde comienzos de año. En el secundario de la deuda publica, la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años baja ligeramente, hasta el 3,34 por ciento.