La Bolsa se resiste a dar un paso atrás, mientras continúa moderándose el precio del petróleo

El martes arranca en la Bolsa como cerró el lunes, con pocos movimientos, pero con un suave sesgo alcista. El índice Ibex 35 suma un 0,20 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se sitúa en 9.955 puntos. Hoy Mapfre descuenta el dividendo de 0,060 euros que abonará este jueves. Aedas Homes publica resultados.

Después de las intensas subidas de las últimas semanas, parece que los inversores necesitan más datos. Hoy tiene prevista una nueva comparecencia pública la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Será a partir de las cinco de la tarde. Ayer Lagarde intervino ante la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo. Constató que poco a poco va mejorando la inflación, pero no descarta que en los próximos meses se produzca un repunte, sobre todo en la tasa subyacente. Repitió su mantra de que la lucha no ha terminado y que no es momento todavía de cantar victoria, a pesar de que la actividad económica en la eurozona se ha estancado en los últimos trimestres. Constató que el PIB de la Europa de la moneda común se contrajo un 0,1 por ciento en el tercer trimestre. Tras sus palabras, por si alguien tenía dudas, ha quedado claro que el BCE mantendrá alto el precio del dinero durante un periodo bastante largo.

A primera hora de la tarde se publicará el índice de confianza de los consumidores de Estados Unidos. Es una referencia de singular importancia, porque el consumo privado justifica dos terceras partes del PIB de EE. UU.. Los analistas de RBC Capital Markets creen que el índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York marcará máximos históricos a lo largo del año que viene. Sitúa el objetivo en la zona de los 5.300 puntos. Hoy abrirá desde los 4.550. Justifican estos buenos pronósticos en que la caída de la inflación deberían actuar como viento de cola para el mercado. Además, esperan que la economía estadounidense evite la recesión gracias a la fortaleza del mercado laboral.

En los demás mercados, el petróleo sigue bajando peldaños. El barril de crudo de Mar del Norte se paga esa mañana a 80 dólares. En el mercado secundario de deuda pública continúa la moderación de los rendimientos de los bonos. Los de Estados Unidos a diez años bajan del 4,4 por ciento, cuando no hace mucho rozaba el cinco. Dentro de casa, las obligaciones al mismo plazo ofrecen una rentabilidad del 3,52 por ciento. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional,Kristalina Georgieva, ha pedido a España, Italia y Francia que realicen los ajustes fiscales necesarios que reduzcan su deuda y su abultado déficit. Por su parte, la Comisión Europea también ha advertido a España de que su situación fiscal es complicada, con una muy abultada deuda pública y con un déficit que alcanzará el 3,2 por ciento en 2024. El gobierno espera reducirlo al 3 por ciento.

En las divisas el euro se mantiene fuerte por encima de 1,09 dólares. Y en las “criptos” el Bitcoin defiende la cota de los 37.000 dólares. Los expertos de Alliance Berstein creen que esta criptodivisa podría alcanzar los 150.000 dólares en 2025 alentada, entre otras cosas, por la demanda institucional que generen los fondos cotizados. Se espera que estos fondos se aprueben relativamente pronto.