La Bolsa se relaja y los bancos recobran aliento tras un lunes gris: "Los mercados han exagerado"

La Bolsa abre hoy más tranquila de lo que cerró ayer. Hay más calma en los mercados tras la turbulenta y complicada sesión del lunes, que si no merece el calificativo de “lunes negro”, sí que podría considerarse como un “lunes grisbastante marengo”. El índice Ibex 35 arranca la sesión en 8.980 puntos, con una suave ganancia del 0,2 por ciento. Ayer se dejó un 3,5 por ciento y firmó su peor jornada desde el pasado mes de junio. Las acciones de los bancos empiezan a recuperar el resuello, se moderan las caídas e incluso aprecenlos números verdes, en el convencimieno de que las entidades españolas no tienen problemas de solvencia, ni de liquidez ni de confianza.

No se espera un efecto contagio, pero lo cierto es que ayer se desplomaron en Bolsa todas las entidades financieras tras la crisis del Silicon Valley Bank y del Signature Bank de Estados Unidos. El miedo es libre. En la Bolsa cuando los inversores tienen miedo, venden primero y reflexionan después. Primero disparan y luego preguntan. En el Ibex 35 los bancos tienen un gran peso, lo que explica el peor comportamiento ayer del Ibex frente a otrsa plazas vecinas. Los analistas creen que el temor a una crisis generalizada en el sector financiero no está justificado. Y menos aún para las grandes entidades europeas. No esperan una crisis como la del año 2008. También la Comisión Europea ha descartado que haya riesgo real de contagio en Europa. Los mercados han reaccionado demasiado negativamente al colapso del Silicon Valley Bank (SVB). Han exagerado. De hecho, muchos inversores, tanto particulares como institucionales, están aprovechando los recortes en los precios para volver a tomar posiciones en el sector bancario.

La agencia de calificación de riesgo Moody´s ha asegurado que los bancos europeos no sufrirán por la depreciación de sus carteras de bonos. La crisis del SVB no es sistémica, ni mucho menos. La situación de los bancos europeos es distinta que las entidades regionales medianas de EEUU. No parece que vaya a reproducirse la crisis financiera como la del año 2008. Los ahorradores no tienen motivo para preocuparse, ni tiene que retirar su depósitos ni nada parecido.

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha asegurado que el sistema financiero del país sigue siendo muy resistente y que las instituciones tienen herramientas más que suficientes para controlar la situación. El propio presidente Biden ha salido a escena para asegurar también que el sistema financiero estadounidense es seguro. Dentro de casa la ministra de economía, Nadia Calviño, también ha recordado el buen estado de salud de los bancos españoles.

El dólar ha perdido fuerza frente a otras monedas, en especial contra el euro, ante las mayores probabilidades de que la Reserva Federal se vea obligado a reducir el ritmo de sus subidas en el precio del dinero ante el colapso del SVB. Así lo sostienen los analistas de Goldman Sachs, que incluso cree que la Fed no subirá sus tipos en su próximo consejo del día 22.

Los inversores digieren hoy también los datos de inflación de España. El IPC general se sitúa en el 6,0 por ciento, con una tasa subaycente del 7,6. Ahora la atención del mercado se dirige hacia el IPC de Estados Unidos, que se conocerá a ultima hora de la mañana. Los analistas creen que la Reserva Federal podría frenar las subidas de tipos de interés como consecuencia de la crisis bancaria. Podría rebajar su agresividad. Su próxima reunión está prevista para el día 22. Y quizá también el Banco Central Europeo, cuyo consejo se reúne este jueves, modere sus actuaciones.

Paralelamente, los ahorradores están muy pendientes también de la subasta de letras a 3 y 9 meses. El resultado de esta colocación se conocerá a media mañana. Últimamente los inversores particulares se han mostrado muy interesados en estos títulos a corto plazo.