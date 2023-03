La Bolsa recupera terreno aprovechando la menor tensión en el sector financiero

Suben los bancos y sube Cellnex tras los últimos cambios en su capital y en su cúpula directiva. Hoy tienen previstas comparecencias públicas varios miembros del consejo del Banco Central Europeo, entre ellos su presidenta, Christine Lagarde. Los analistas de Caixabank creen que los tipos de interés seguirán subiendo en Europa y en Estados Unidos, pero a un ritmo más moderado. Es lado bueno de las tensiones financieras.

Los expertos de la agencia de calificación de riesgos S&P Global ha reducido su previsión de crecimiento económico de la zona euro. Esperan que el PIB aumente un 1,0 por ciento en 2024, frente al 1,4 que manejaba hasta ahora. Consideran que el Banco Central Europeo tendrá que mantener alto el precio del dinero durante más tiempo del que se esperaba debido a la elevada inflación. S&P global no cree que la tasa general de inflación vuelva en Europa al objetivo del 2 por ciento antes del primer trimestre de 2025. La subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, no lo hará antes del tercer trimestre de ese año. Para el año en curso S&P ha mejorado su perspectiva de crecimiento económico desde el ero al 0,3 por ciento.

Mientras tanto, el Banco Mundial ha advertido de que el crecimiento económico global caerá un 2,2 por ciento anual en los próximos años si las autoridades no adoptan medidas ambiciosas para impulsar la productividad y la inversión. El mundo podría enfrentarse a una década perdida. La pandemia de Covid 19 y la guerra en Ucrania han puesto fin a tres décadas de crecimiento sostenido.

En el mercado secundario de deuda pública, la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años repunta hasta el 3,32 por ciento, mientras el “bund” alemán ofrece un 2,22 por ciento. El dinero vuelve a salir de este tipo de activos y busca oportunidades en Bolsa. El rendimiento de los bonos de Estados Unidos ha repuntado hasta el 3,51 por ciento, gracias a las mejores expectativas del sector bancario. El First Citizens Bank ha comprado los depósitos y los créditos del Silicon Valley, lo que ha contribuido a calmar las aguas, al menos parcial y temporalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa. Las acciones del First Citizens se dispararon más de un 50 por ciento en la Bolsa de Nueva York. Hoy en Estados Unidos se publican la balanza comercial y la confianza de los consumidores. Dos refereicas importantes para los mercados.

En las divisas, el euro ha ganado altura en las últimas horas. Ha recuperado el listón de 1,08 dólares. Hace unos días llegó a superar el cambio de 1,09. El “billete verde” de Estados Unidos ha perdido fuelle ante la divisa europea después de la decisión de la Reserva Federal de moderar el ritmo de subida en sus tipos de interés. En las criptomonedas, el Bitcoin no ha conseguido consolidarse en los 28.000 dólares. Hoy se paga a algo menos de 27.000. Hace diez días no llegaba a los 24.000 y no alcanzaba los 17.000 al cierre del pasado ejercicio. Según publica hoy el diario Expansión, la Agencia Tributaria ha incluido por sorpresa un castigo fiscal a las criptodivisas en la nueva campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Limita la compensación de las pérdidas patrimoniales por pérdidas sufridas en operaciones con estos activos.