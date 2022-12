La Bolsa recompone la figura gracias al impulso de los grandes valores y cierra con ganancias

Las mayores empresas del mercado han marcado hoy la diferencia en la Bolsa española, que ha sido la única las plazas financieras europeas que ha cerrado con ganancias claras. El índice Ibex 35 termina el martes en 8.185 puntos, con alza de un 0,59 por ciento. Han subido sobre todo los bancos. También Repsol, Acerinox, Iberdrola e Inditex. Su gran peso en los índices ha sido más que suficiente para que el mercado escape de los números rojos que marcaba durante la mañana. AT Sistemas ha debutado hoy en el BME Growth, el antiguo MAB o mercado alternativo bursátil. Es una empresa de servicios tecnológicos, que salía con un precio de referencia de 3,04 euros por acción, lo que da una valoración de 152 millones de euros. Ha cerrado su primer día a 3,66 euros con una subida del 20 por ciento.

Hoy los inversores han estado muy pendientes de las noticias procedentes de algunos bancos centrales. El Banco de España ha rebajado su previsión de crecimiento económico para los años 2023 y 24 debido al deterioro de los mercados exteriores y a la progresiva retirada de las medidas de apoyo a los ciudadanos. Para este año que acaba ha elevado una décima su estimación de crecimiento de PIB, hasta el 4,6 por ciento, pero pronostica un frenazo hasta el 1,3 por ciento en 2023 y hasta el 2,7 por ciento en el ejercicio siguiente. Espera una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación, hasta el 4,9 por ciento al año próximo y al 3,6 por ciento en 2024. El Banco, además, ha cuantificado la deuda de las administraciones públicas en 1,497 billones de euros a finales de octubre, lo que supone un 116 por ciento del PIB. Se ha reducido un 0,4 por ciento respecto al mes anterior.

Mientras tanto, el director de Economía del Banco Central Europeo, Oscar Arce, espera una recesión moderada en la zona euro. Pronostica un crecimiento negativo en el trimestre en cuarto y en el primero del año 23. Por su parte, la responsable de políticas del BCE, Madis Müller, cree que las subidas de tipos de interés que se han producido hasta el momento todavía no son suficientes, aunque no ha señalado dónde puede estar el techo. Ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, aseguró también que en los próximos meses habrá más subidas de tipos de interés a un ritmo de medio punto. Y la semana pasada la presidenta la entidad, Christine Lagarde, también se mostró muy agresiva en sus previsiones sobre próximas alzas en el precio del dinero. Seguirá la mano dura hasta que empiece a doblegarse la inflación.

El Banco de Japón en su consejo de gobierno de hoy ha mantenido su tipo de interés de referencia en el menos 0,10 por ciento y ha dejado sin cambios su programa de compra de bonos. Mantiene por tanto su política expansiva a pesar del repunte de la inflación, -que en Japón se encuentra en niveles que no se veían desde hace cuarenta años-, y a pesar de que los demás grandes bancos centrales del mundo están subiendo rápidamente el precio del dinero. Sin embargo los mercados se han tensado porque la autoridad monetaria nipona Japón ha elevado su referencia para los tipos de interés a largo plazo de los bonos. Es un movimiento que no se esperaba. No es una subida de tipos, pero se le parece bastante. La Bolsa de Tokio ha reaccionado con una pérdida del 2,5 por ciento, mientras el yen ha subido con fuerza. La divisa japonesa ha alcanzado su nivel más alto de los últimos cuatro meses, con un cambio de 131 yenes por dólar.