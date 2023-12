La Bolsa da por buenos tanto el IPC de la zona euro como las previsiones del Banco de España

El índice Ibex 35 cierra el martes en 10.106 puntos, con una mejora del 0,52 por ciento. Alzas relevantes hoy en Grifols, Inditex, Iberdrola e Indra. Telefónica, Repsol y los bancos se han situado entre los valores más débiles. Hoy ha sido el último para comprar acciones de Enagás con derecho a cobro del dividendo que se abonará el viernes. Serán 0,696 euros brutos por acción.

No ha habido sorpresas en la gran referencia macroeconómica del día. La inflación en la eurozona se ha ajustado a los datos adelantados. Se ha moderado del 2,9 al 2,4 por ciento en tasa anual, que es su nivel más bajo desde julio de 2021. La subyacente, la que no toma en consideración ni los alimentos frescos ni el precio de la energía, se ha reducido del 4,2 al 3,6 por ciento. Estas cifras “presionan” al Banco Central Europeo para que no tarde demasiado en comenzar a rebajar el precio del dinero.

El Banco de España ha reducido en dos décimas su previsión de crecimiento del PIB el año que viene, hasta el 1,6 por ciento. Para el ejercicio en curso espera un 2,4 por ciento, una décima más que sus anteriores estimaciones. La entidad que preside Pablo Hernández de Cos pronostica que la inflación terminará el año en curso en el 3,4 por ciento para bajar al 3,3 el próximo y al 2 por ciento en 2025.

Los analistas del Bank of America esperan un aumento del PIB español del 1,2 por ciento este año. Sitúan el primer recorte de tipos de interés en Europa en junio de 2024. Además, los expertos de esta firma pronostican un crecimiento de los márgenes y las ganancias de las empresas europeas a lo largo del próximo año. Esperan un aumento del beneficio por acción del 8 por ciento y un crecimiento de las cotizaciones del orden del 15 por ciento. Son previsiones más optimistas que la media de analistas. Por su parte, los expertos de Morgan Stanley creen que los mercados pueden sufrir el año próximo si no se cumplen las expectativas de reducción en el precio del dinero.

Los mercados siguen muy pendientes de los precios del petróleo. En los últimos días, grupos insurgentes hutíes afines a Irán han lanzado ataques a buques en el Mar Rojo, lo que ha obligado a varias compañías a paralizar o desviar sus transportes de crudo. Podría resentirse el suministro si persiste esta situación. Ya se están incrementando los costes de los fletes marítimos. Por el canal de Suez pasa un 12 por ciento del tráfico mundial de mercancías, en especial petróleo y gas. Estados Unidos y otros países han puesto en marcha una operación militar para frenar los ataques y proteger el tráfico en la zona. Esta tarde el barril de crudo del Mar del Norte se paga a 79 dólares, prácticamente igual que ayer.

En el mercado secundario de deuda pública, los rendimientos de los bonos han bajado con rapidez. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años se sitúan ya por debajo del 3 por ciento, cuando no hace mucho tocaba el 4. El “bund” alemán rinde poco más de un 2 por ciento y el bono de Estados Unidos al mismo plazo se mantiene por debajo del 4 por ciento. En las divisas el euro sube, se acerca al cambio de 1,10 dólares.