La Bolsa le pierde el miedo a la variante sudafricana del virus y gana un 4 por ciento en dos sesiones

Los inversores le van perdiendo el miedo a la variante ómicron de la Covid-19. Quizá no sea la amenaza tan seria que pronosticaban los más pesimistas. Quizá los mercados se hayan pasado de frenada con sus prevenciones y temores. Aunque es más contagiosa, esta nueva cepa sudafricana provoca síntomas leves en la mayor parte de los casos, lo que ha aliviado en parte los temores de los mercados financieros. Ómicron no colapsa los hospitales y no provocará masivas restricciones al movimiento de las personas. La actividad de la economía no se resentirá de forma grave. Los informes y estudios iniciales son alentadores. Lo último de lo último es que un compuesto que desarrolla Glaxo SmithKlein es eficaz contra la última variante del virus y contra las cepas anteriores.

Si los países centroeuropeos finalmente optan más por imponer el pasaporte Covid que por realizar masivos confinamientos, entonces la economía se enfriará menos de lo que temía. Y los mercados lo agradecen. Se han animado sobre todo en las últimas horas las empresas relacionadas con el turismo y los viajes, las que dependen más del consumo, las acereras y también las entidades financieras. El índice Ibex 35 ha sumado hoy un 1,42 por ciento. Ha cerrado en 8.559 puntos. En dos días acumula ya una ganancia del 3,85 por ciento. Mañana, miércoles, la Bolsa abrirá sus puertas a pesar de la festividad del día en España.

Han ayudado los datos macro. En la eurozona se ha publicado un crecimiento el PIB del 2,2 por ciento en el tercer trimestre respecto al segundo, con una tasa anual del 3,9 por ciento. Mientras, la confianza del inversor ha mejorado en Alemania hasta una lectura de 29,1 puntos, que es más de lo que se esperaba, y la producción industrial en el mismo país ha crecido un 2,8 por ciento, frene al 0,8 que esperaba el mercado y frente a la caída del 11por ciento contabilizado un mes antes.

La balanza comercial de Estados Unidos ha mostrado una ligera mejora del déficit, hasta 67.100 millones de dólares. Han crecido las exportaciones con fuerza y las importaciones han permanecido más estables. Paralelamente, en China las exportaciones han crecido un 22 por ciento y un 32 por ciento las importaciones. El Banco Central de China ha reducido en 50 puntos básicos las reservas obligatorias que deben mantener las entidades financieras. Trata de reducir los costes de financiación y alentar la actividad económica.

En el mercado petrolero, el crudo tipo Brent del Mar el Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, ha subido un 4 por ciento en pocas horas. Se negocia esta tarde a 76 dólares por barril. En mercado de las “criptos” hoy se recupera el Bitcoin después del desplome que ha sufrido en las últimas jornadas. Esta tarde se negocia 51.800 dólares. Ha rebotado un 5 por ciento en un solo día. Este fin de semana ha llegado a perder los 49.000. Pero sigue lejos de los máximos históricos que marcó a comienzos de noviembre, por encima de 68.000 dólares.

El Tesoro español ha colocado 4.540 millones de euros en la subasta de letras a 6 y 12 meses. Desde hace ya mucho tiempo la rentabilidad de estos títulos es negativa. La tesorería pública cobra un 0,66 por ciento a los inversores que colocan su dinero a seis meses y un 0,59 a los que prefieren el plazo de un año. En la subasta anterior los rendimientos eran del menos 0,65 y del menos 0,62 por ciento, respectivamente. El Tesoro ha reducido una vez más el monto total de sus emisiones netas para este año que ya concluye. Pondrá en total en el mercado 75.000 millones de euros. Y repetirá esta cifra en 2022.