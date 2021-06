La Bolsa pierde el listón de los 9.000 puntos pese a la “ayudita” del presidente de la Reserva

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, alivió ayer las dudas de los mercados. De hecho, el índice Nasdaq de empresas tecnológicas se mueve es tarde en máximos históricos, mientras el Dow Jones de industriales y el S&P 500 no están muy lejos de los suyos. El gobernador del banco central estadounidense aseguró que el repunte de la inflación es temporal y que no habrá subida preventiva de tipos de interés. Tuvo especial cuidado en insistir en que la subida del IPC es transitoria. En mayo, recordemos, los precios se dispararon en Estados Unidos hasta el 5 por ciento en tasa anual. Pero ayer Powell remachó el mensaje de que no tocará tipos hasta que se alcance el pleno empleo.

Hoy se han publicado en Estados Unidos los índices PMI. El manufacturero ha mejorado ligeramente, para colocarse en un registro de 62,6 puntos. Ha crecido cinco décimas. Por el contrario, el indicador de actividad en el sector servicios ha empeorado, aunque continúa en expansión. Ha pasado de 79,4 a 64,8 puntos. Se ha conocido además que las ventas de viviendas nuevas han alcanzado las 769.000 unidades en mayo, frente a un dato esperado de 870.000 según el consenso del mercado. Mañana es el día grande con los datos de PIB de EEUU del primer trimestre.

En Europa los índices PMI han dejado un poco de todo. Han sido pores de lo previsto en Francia. A cambio se han situado por encima de las previsiones en Alemania y en el conjunto de la zona euro. En general se está suavizando el crecimiento en el sector industrial, aunque se mantiene sólido, mientras está creciendo el de servicios, gracias a las menores restricciones al movimiento de la población en numerosos países occidentales. Los PMI apuntan que la economía de la zona euro ha crecido en junio a su ritmo más elvado de los últimos quince años, concretamente desde el verano de 2006.

Dentro de casa, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, cree que la economía española podría crecer un 1,7 por ciento en el segundo trimestre, una décima por encima de la previsión oficial del gobierno. Espera un crecimiento del PIB muy intenso en la segunda mitad del ejercicio. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha asegurado que el crecimiento de la economía europea será sostenida a lo largo del segundo semestre y que los niveles de actividad anteriores a la pandemia se recuperarán en el primer cuarto del año próximo. Además, ha asegurado que pronto desaparecerán las restricciones al reparto del dividendo de los bancos.

Así las cosas, el índice Ibex 35 ha cerrado en 8.954 puntos con una pérdida del 1,10 por ciento. Durante la mañana el tono era distinto y ha llegado a subir hasta los 9.100 puntos. Han subido las acereras, algunos bancos y Repsol, ésta última al calor de la subida del petróleo, que hoy se consolida por encima de los 75 dólares y medio por barril. Los analistas del Bank of America pronostican que el precio del oro negro puede alcanzar este año los 100 dólares y mantenerse ahí durante el próximo ejercicio, debido al fuerte aumento de la demanda y a la contención de la oferta.

Mas de un 3 por ciento ha bajado Iberdrola, tras conocerse que la Audiencia Nacional ha imputado a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por la presunta contratación del excomisario Villarejo para realizar dierentes labores de espionaje. Con ganancias ha cerrado hoy Laboratorios Rovi, que ha realizado una colocación acelerada de un 3 por ciento de su capial entre inversores cualificados al precio del 52,25 euros por acción. Hoy el valora terminado el día en 56,20. La familia propietaria de la empresa ha reducido su participación hasta el 60 por ciento.

Ha bajado ligeramente Naturgy. Criteria, el brazo inversor de la Caixa, sigue aumentado su participación en el capital del Naturgy, la antigua Gas Natural. Ya posee un 25,3 por ciento. Es un paquete de acciones cuya valoración supera los 5.000 millones de euros. Estas compras ponen difícil la OPA que actualmente hay sobre la mesa por el grupo gasista. El fondo australiano IFM Investors mantiene una oferta parcial de compra, que todavía no ha recibido el visto bueno del Gobierno.