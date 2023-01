La Bolsa, muy pendiente de la situación en Brasil, se toma un respiro tras la fiesta alcista

El índice Ibex 35 arranca el lunes en 8.690 puntos, con una suave pérdida del 0,15 por ciento.No es un gran desdoro teniendo en cuenta que la Bolsa subió un 5,7 por ciento la semana pasada. Firmó su mejor semana de los últimos dos años y su mejor arranque de año de la última década. Hoy los inversores están muy pendientes de los disturbios que se han producido en Brasil, país en el que tienen importantes intereses empresas españolas como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Mapfre, ACS, Indra o Prosegur.

Los mercados en las últimas horas han cotizado positivamente las cifras de IPC del conjunto de la zona euro, que se conocieron el viernes. Han sido mejores de lo que se esperaba. La tasa interanual se ha reducido desde el 10,1 por ciento de noviembre hasta el 9,2. Lo malo es que la tasa subyacente (la que no tiene en cuenta los componentes más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados) continúa creciendo. Pese a ello, los analistas creen que la lenta pero progresiva mejora de la inflación puede inducir una actuación menos agresiva por parte del Banco Central Europeo. Seguirá subiendo tipos, pero a un ritmo más moderado. Además, los mercados han dado por buenas las cifras de empleo de Estados Unidos. La tasa de paro se ha reducido dos décimas en diciembre en aquél país, hasta el 3,5 por ciento. La economía estadounidense creó el mes pasado 223.000 empleos no agrícolas, que son menos de las que se esperaban.

Si la semana pasada fue intensa en los mercados financieros, ésta no se va a quedar corta. La semana arranca fuerte en cuanto a referencias, con las cifras de producción industrial de Alemania (han aumentado dos décimas) y con los datos de empleo y de confianza inversora de la zona euro. Mañana la cita es con la producción industrial de España y con la intervención pública que tiene prevista Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. El jueves llegarán las palabras mayores con el IPC de Estados Unidos. Los analistas esperan una mejora dentro de la gravedad. Esperan que la tasa anual baje del 7 por ciento. Este verano, nadie lo olvida, superaba el 9 por ciento. El jueves se publican también las cifras de inflación de y de precios industriales en China. Existe gran expectación sobre la marcha de la economía del gigante asiático. La eliminación de la férrea política de Covid cero ha provocado una brusca expansión de la epidemia y puede provocar una caída de la actividad económica.

El viernes llegará el gran fin de fiesta con el IPC de España. Es el dato definitivo de diciembre. Según el indicador adelantado que se publicó hace dos semanas la inflación se ha reducido al 5,8 por ciento. El pero se encuentra en que la subyacente puede haber repuntado cinco o seis décimas, hasta el 6,9 por ciento. El viernes se conocerán también la balanza comercial y la producción industria de la zona euro, la balanza comercial de China y cifras de producción fabril en el Reino Unido. Y, como guinda, el viernes comenzarán a desgranarse los resultados del último trimestre de las entidades financieras de Estados Unidos. El Tesoro realizará dos subastas de deuda esta semana. mañana colocará letras a 6 y 12 meses y el jueves vendrá bonos y obligaciones con diferentes vencimientos.