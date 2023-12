La Bolsa mira de frente a los 10.100 puntos, con los inversores muy pendientes de Lagarde y Powell

Sigue el buen tono en los mercados. El índice Ibex 35 arranca el viernes justo en los 10.100 puntos, con una subida del 0,4 por ciento. A falta del cierre de hoy, la Bolsa ha ganado un 1,5 por ciento en esta semana. El mes de noviembre se ha saldado con una relevante mejora del 11,5 por ciento. Es su mejor mes de los últimos tres años y uno de los tres mejores noviembres de la historia bursátil. Inditex, BBVA, Santander y Telefónica han tirado del mercado.



Los analistas del Banco Santander creen que el año que viene puede ser claramente positivo en la Bolsa, aunque no tanto como el que está a punto de terminar. Esperan una subida del Ibex del orden del 10 por ciento en 2024. En lo que va del presente ejercicio acumula una difícilmente superable revalorización del 22 por ciento.

La sesión de hoy en los mercados financieros llega marcada por los índices PMI de actividad industrial y en el sector servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ya se sabe que en China ha repuntado la actividad manufacturera hasta una lectura de 50,7 puntos, lo que indica expansión económica. En Japón, por el contrario, apenas supera los 48 puntos, lo que se interpreta como enfriamiento de la actividad.

Hoy está prevista una nueva comparecencia pública del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Será a las cinco de la tarde. Ayer, uno de los miembros más activos del consejo de la Reserva, Christopher Waller, aseguró que la política monetaria se encuentra ya suficientemente bien posicionada para conducir a la inflación hacia la tasa de referencia del 2 por ciento. Y añadió que los recortes de tipos podrían entrar en la agenda si se mantiene el ritmo de reducción de la inflación. Los mercados han entendido que ya no habrá más subidas de tipos de interés en Estados Unidos y que no habrá que esperar muchos meses para que llegue el primer recorte en el precio del dinero.



Antes que Powell hablará hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Serás a las doce y media. Lo último que ha dicho la gobernadora es que no descarta que en los próximos meses se produzca un repunte de la inflación, sobre todo en la tasa subyacente. Ha remachado la idea de que la lucha no ha terminado y que no es momento todavía de cantar victoria, a pesar de que la actividad económica en la eurozona se ha estancado en los últimos trimestres. Tras sus palabras, ha quedado claro que el BCE mantendrá alto el precio del dinero durante un periodo “suficientemente largo”. Los mercados esperan relajación monetaria a partir de la primavera del año próximo. Los analistas de Goldman Sachs sitúa el primer recorte de tipos del BCE en el segundo trimestre.

El precio del petróleo baja hoy, se paga a 80,5 dólares por barril. Ayer rebotó pasajeramente hasta los 84 tras conocerse que los países miembros de las OPEP y Rusia han alcanzado un acuerdo para extender los recortes de su producción al menos durante el primer trimestre del año próximo. Pero lo harán de manera voluntaria. Los mercados, por lo que parece, consideran que este compromiso se cumplirá solo a medias, ya que numerosos países de ese cartel están superando sistemáticamente sus cuotas de producción.