La Bolsa mira ahora hacia los resultados empresariales del segundo trimestre

No han durado mucho las celebraciones por los acuerdos que se han alcanzado en Bruselas sobre el plan de reconstrucción europeo. Ayer, tras la primera reacción de júbilo, las Bolsas fueron perdiendo fuelle. Los inversores consideran que el plan de reconstrucción europeo es condición necesaria, pero no suficiente para avalar nuevas subidas de los índices bursátiles. Los dineros tardarán en llegar a los países que más los necesitan, como Italia y España, y no solucionarán todos los problemas. Ni siquiera alcanzarán para compensar el fuerte descenso de los ingresos fiscales derivado de la caída de la actividad económica. La parte buena es que las ayudas de Bruselas exigen el cumplimiento de una política económica ortodoxa y austera, lo que reduce el riesgo de peligrosas decisiones basadas en criterios populistas.

El índice Ibex 35 arranca la sesión con una tímida baja del 0,10 por ciento, hasta 7.490 puntos. Suben los bancos, Telefónica y las empresas acereras. Bajan Inditex, Repsol y las eléctricas. Los mercados vuelven sus ojos hacia la nueva temporada de resultados empresariales. A primera hora ha publicado resultados Iberdrola. Ha aumentado su beneficio un 12,2 por ciento en el segundo trimestre, hasta 1.845 millones de eros. La compañía cifra el impacto de la crisis del coronavirus en sus cuentas en unos 153 millones de euros. Iberdrola mantiene sus previsiones de dividendo. El próximo lo abonará el 4 de agosto. Es un complementario por importe de 0,23 euros brutos por título. Hoy se esperan las cifras también de Logista, Talgo y Renta Corporación.

Mañana rendirán cuentas MásMóvil, Repsol y Bankinter. Los bolsistas esperan de Bankinter un beneficio neto de entre 65 y 70 millones de euros en el segundo trimestre del año, frente a los 164 millones contabilizados en el mismo periodo del pasado ejercicio. El viernes, entre otras compañías, rinden cuentas ACS, Cie Automotive y Mapfre. Bankia publicará resultados el día 28. Los expertos espera un beneficio de apenas 15 millones de euros en el segundo trimestre del año, frente a los 285 millones contabilizados hace un año. Bankia que vuelve a situarse en el centro de los rumores sobre posibles operaciones de concentraciones en el sector. En general y a grandes rasgos, los mercados esperan que las entidades financieras vean cómo se reducen sus beneficios a la mitad, mientras doblan sus dotaciones a provisiones.

Hoy en día los grandes bancos europeos presentan unas valoraciones históricamente muy bajas. La relación precio/valor en libros está en torno a 0,5. Es decir, que muchos bancos cuestan la mitad de lo que teóricamente valen. También el PER del sector (relación entre el precio de una acción y el beneficio por acción) se encuentra muy bajo, en torno a 6,5 veces en el caso de BBVA y Banco Santander. Los bajos tipos de interés y la escasa rentabilidad del negocio bancario justifican estos pobres múltiplos.

Hoy PharmaMar ha ejecutado 22 su “contrasplit” o agrupación de acciones a razón de 1 por cada 12. El nominal de los título pasa de cinco céntimos a 60. Es una operación que no tiene impacto alguno en los inversores. Los accionistas tendrán menos títulos pero con un valor más alto. Hoy las acciones de la biotecnológica española cotizan a 116 euros.

Además, los mercados están pendientes también de las vacunas contra el coronavirus y de los rebrotes de los contagios en muchos lugares del planeta. El propio presidente de Estados Unidos, -además de recomendar el uso de mascarillas, ahora así-, considera que puede producirse todavía un agravamiento mayor de la pandemia antes de que comience a mejorar la situación.

En los demás mercados, el oro suma y sigue, ya va por 1.860 dólares por onza. El euro continúa fuerte, supera el cambio de 1,15 dólares. La prima de riesgo de España se mantiene en 81 puntos, con el rendimiento del bono a diez años en el 0,35 por ciento.